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Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек»

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Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» в разделе «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк онлайн».

Сервис позволяет организовать коллективный сбор средств и вести учет собранных денег. Так, например, можно собрать деньги на подарок ко дню рождения коллеги, на нужды класса в школе, на оплату счета в ресторане. Для этого достаточно добавить пользователей мобильного приложения «Сбербанк онлайн» в один групповой чат, в котором можно будет обсудить сбор и тут же сделать перевод. В одном групповом чате можно организовывать сразу несколько сборов (например, одному человеку на подарок, другому — на цветы).

Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка, сказала: «Мы стремимся предоставлять своим клиентам дополнительные возможности, которые помогают упрощать рутинные действия и экономить время. Новый сервис "Собрать деньги и разделить чек" – это еще один шаг к улучшению клиентского опыта, который по достоинству оценят все, кто хоть раз сталкивался с разделением затрат на коллективные мероприятия и активности».

Пользоваться сервисом могут только пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн».



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