Softline помогла грузинскому Credo Bank внедрить систему дистанционного обслуживания

Softline помогла одному из крупнейших банков Грузии запустить систему дистанционного обслуживания на основе платформы CR2 Bankworld. Теперь Credo Bank получил возможность вывести на рынок эксклюзивные продукты, внедрить новые форматы взаимодействия с целевой аудиторией, существенно расширить круг корпоративных и розничных клиентов.

Credo Bank является одним из крупнейших игроков финансового рынка Грузии. Он был образован два года назад в результате реорганизации микрофинансовой компании и за это время открыл 69 офисов в 11 регионах страны. Сегодня Credo Bank предоставляет широкий спектр финансовых услуг физическим лицам, предприятиям микробизнеса и сегмента SMB, активно практикуя индивидуальный подход к каждому клиенту.



Успех ведения бизнеса в цифровую эру во многом зависит от скорости передачи информации, внедрения новых форматов взаимодействия с клиентами, способности компаний быстро разрабатывать и выводить на рынок эксклюзивные цифровые продукты и услуги, отмечают в Softline. Исходя из этого, руководство Credo Bank приняло решение о создании и запуске системы дистанционного банковского обслуживания. Softline предложила использовать платформу Bankworld, разработанную международной компанией CR2.

Softline продвигает на рынке Грузии банковское программное обеспечение CR2. Платформа Bankworld выгодно отличается от многочисленных аналогичных решений по функциональности, стоимости и срокам внедрения. Она позволяет финансово-кредитным организациям управлять каналами самообслуживания из единой точки, оперативно разрабатывать и запускать инновационные продукты и услуги, формировать персонализированные предложения для конкретных сегментов. Совершенствование сервиса в конечном итоге приводит к повышению лояльности клиентов и увеличению прибыли.

В рамках реализации проекта эксперты Softline не только предложили техническое решение, способное наиболее полно удовлетворить все потребности клиента, но и выстроили коммуникацию между представителями CR2 и Credo Bank. Компания CR2 при поддержке Softline осуществила оперативное и качественное внедрение системы дистанционного банковского обслуживания. После проведения всех необходимых испытаний интернет-банкинг был запущен в промышленную эксплуатацию.

«Softline помогает своим клиентам осуществить цифровую трансформацию бизнеса, и запуск системы дистанционного обслуживания в Credo Bank – важный шаг нашего заказчика на пути к цифровизации. Для создания интернет-банка Softline предложила платформу Bankworld, разработанную компанией CR2. Использование технологий вендора помогает нам решать самые сложные задачи клиентов. Интернет-банкинг, запущенный в Credo Bank, доступен на грузинском языке. Мы уверены, что интуитивно понятный интерфейс и широкий спектр возможностей по достоинству оценят клиенты банка», – сказал директор «Softline Грузия» Реваз Урушадзе.

«Перевод бизнес-процессов на новые рельсы всегда связан с определенным риском. Кроме самого продукта и разработчика, критически необходимо иметь надежного партнера, в роли которого в нашем случае выступила компания Softline. В проекте это – дополнительный голос, помогающий правильно выбрать решение, выстроить стратегию, а также разобраться в административных вопросах. При активной поддержке со стороны Softline Грузия мы смогли выстроить отличную платформу для развития инновационных банковских продуктов. А это – залог будущего роста компании в условиях нарастающей конкуренции», – отметил CIO Credo Bank Сандро Кумсиашвили.