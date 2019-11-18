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Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с национальным оператором Таджикистана Tcell

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Сбербанк сообщил о подписании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в «Сбербанк онлайне» и сети терминалов Сбербанка.

Сбербанк и ведущий национальный оператор Таджикистана Tcell заключили соглашение, в соответствии с которым любой пользователь мобильной связи от данного оператора сможет моментально пополнять баланс и оплачивать услуги связи при помощи сервисов Сбербанка. В Москве и на всей территории России гости из Таджикистана теперь могут легко пополнить баланс своего телефона, воспользовавшись терминалом Сбербанка или приложением «Сбербанк онлайн».

Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка, сказала: «Мы постоянно улучшаем качество сервиса и увеличиваем портфель услуг для наших клиентов, стремясь задавать высокие стандарты индустрии. Поэтому мы активно расширяем количество партнеров, услуги которых можно легко и просто оплатить в Сбербанке. Теперь мы принимаем платежи не только в пользу российских компаний, но и иностранных. Запуск сервиса по оплате услуг мобильного оператора Таджикистана — это первый опыт международного партнерства в области платежей, который мы планируем развивать и дальше».

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка, сказал: «Сбербанк стремится создавать комфортные условия для своих клиентов в любой точке мира. Активное развитие сервисов позволяет нашим клиентам решать повседневные финансовые вопросы в один клик: оплачивать ЖКУ, совершать переводы, открывать вклады и многое другое. Заключение соглашения с оператором мобильной связи Республики Таджикистан подарит новые возможности тем, кто посещает нашу страну в качестве туристов, и трудовым мигрантам».

В перспективе Сбербанк планирует заключение аналогичных договоров с другими партнерами в различных странах СНГ.



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