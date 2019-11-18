Проект Газпромбанка и компании «Синимекс» стал лучшим в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года» по версии CNews Awards

7 ноября в Москве прошел CNews Forum 2019. Важным событием мероприятия стало награждение победителей CNews Awards 2019. Проект Газпромбанка GPB API по внедрению Open API, реализованный совместно с компанией «Синимекс», победил в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года». На вручении награды присутствовали генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев и директор по архитектуре Управления развития партнерских сервисов Департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык.

«Приятно, что наш совместный с Газпромбанком проект по открытым интерфейсам получил высокую оценку и выиграл в номинации. Мы рады, что оправдали оказанное партнерами доверие и успешно внедрили Open API. Также отдельно хочется поблагодарить проектную команду, которая трудилась над сложной задачей в сжатые сроки и показала достойные результаты», – прокомментировал Андрей Сыкулев.

«Синимекс» победил в номинации «Открытые интерфейсы в банках. Проект года». На вручении награды присутствовали Андрей Сыкулев и Виталий Смык

«Газпромбанк наращивает сотрудничество с партнёрами в области технологий открытых интерфейсов, которые позволяют реализовывать самые сложные задачи с учетом быстро развивающегося рынка. Наличие в рамках CNews Awards отдельной номинации, посвященной Open API в банковской сфере, еще раз подтверждает перспективность данной технологии. Присоединяюсь к благодарности всей команде проекта. Банк и далее будет развивать технологическое решение GPB API и увеличивать количество сервисов, предоставляемых совместно с партнёрами», – отметил Виталий Смык.

Компания «Синимекс» приняла активное участие в работе форума, являясь генеральным спонсором мероприятия. В день форума на площадке также работал стенд компании «Синимекс». Посетившие его участники мероприятия смогли узнать подробнее о комплексных ИТ-решениях. Генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев выступил с докладом «Искусственный интеллект в банках: взгляд «постороннего» на секции «Банки», которая собрала на своей площадке CIO крупнейших банков России, представителей иностранных финансовых организаций, а также поставщиков и интеграторов технологий для финансового сегмента. Также в рамках форума состоялось выступление технического директора «Синимекс Дата Лаб» Кирилла Дубовикова на тему: «Почему не все Data Science проекты доживают до релиза». Опыт «Синимекс Дата Лаб» в сфере Data Science был представлен на секции «BI и большие данные», на которой присутствовали ИТ-директора и ИТ-специалисты разных отраслей экономики, представители ИТ компаний.