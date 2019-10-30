Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров

Интеграция Инфраструктура ИТ в банках

Для повышения отказоустойчивости и обеспечения бесперебойной работы своих систем банк «Открытие» реализует проект целевых центров обработки данных (ЦОД). В собственном дата-центре компании будет расположена основная часть ИТ-инфраструктуры. Резервной площадкой станет ЦОД «Компрессор» ИТ-компании «Крок». В банке ожидают, что экономически оправданный эффект от проекта будет достигнут в течение трех лет.

Банк «Открытие» будет использовать дата-центр «Компрессор», входящий в сеть отказоустойчивых ЦОД ИТ-компании «Крок», в качестве резервного. До конца 2020 г финансовая организация планирует построить собственный центр обработки данных и начать консолидацию основной части ИТ-инфраструктуры на его базе.

До введения в эксплуатацию основного ЦОД все оборудование банка и других компаний группы «Открытие» будет сосредоточено в дата-центре «Крок». Сейчас оно размещено на разрозненных серверных площадках в нескольких регионах России, которые имеют разный уровень надежности и разные графики обслуживания. Это усложняет процессы проведения плановых работ по обслуживанию программного обеспечения и оборудования. Консолидация инфраструктуры на одной площадке повысит уровень доступности ИТ-сервисов банка, а также сократит время обслуживания информационных и бизнес-систем. Ее перенос будет выполняться поэтапно, чтобы исключить влияние этого процесса на работу систем банка.

Для банковских сервисов и бизнес-приложений скорость доступа к площадке особенно критична. Она зависит в том числе и от расстояния между площадками системы распределенных ЦОД. Так как теперь ИТ-инфраструктура будет сосредоточена в едином резервном дата-центре, производительность увеличится за счет уменьшения задержки сигнала (latency).

«По мере роста цифровых каналов банки предъявляют все более высокие требования к доступности бизнес-систем. Любой простой обходится слишком дорого и сказывается на лояльности клиентов. Поэтому компании ищут способы свести к минимуму возможности сбоев в своих операциях. Для этих целей подходит использование резервного дата-центра для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов. Разместив оборудование в нескольких надежных дата-центрах, банк повысит доступность своих ИТ-систем и цифровых сервисов для клиентов», — сказал Ренат Сайфутдинов, руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур ИТ-компании «Крок».

Кроме того, размещение в ЦОД уровня Tier III — Gold Certification of Operational Sustainability по сертификации одного из наиболее известных и пользующихся доверием международных сертификационных институтов Uptime Institute — также гарантирует надежную работу финансовой организации.

ЦОД «Компрессор» соответствует стандарту обработки и хранения платежных данных PCI DSS, что обеспечит безопасность электронных финансовых операций. На сегодняшний день в дата-центре также разместили свои данные банк «Зенит», «Нордеа банк», банк «Интеза», «Туту.ру», Avon, Castorama, KDL и другие российские и международные организации.

«Наш банк представлен по всей стране и входит в десятку крупнейших в России. Банк исполняет крайне важную социальную функцию, поэтому при выборе дата-центра определяющим фактором были подтвержденные независимой экспертизой надежность и доступность основных элементов ЦОД. Безусловно, многие операторы дата-центров заявляют о наличии этих параметров, однако подтвердить это может успешное прохождение аудитов ЦОД и наличие специализированных сертификатов Uptime Institute. Использование высоконадежного дата-центра "Компрессор" минимизирует как время плановых простоев, так и количество аварийных отключений систем», —отметил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Банк «Открытие» станет одним из самых крупных заказчиков, размещаемых в ЦОД. Для размещения оборудования полностью выделен машинный зал с 200 стойко-местами. Специалисты «Крок» адаптировали инженерную инфраструктуру для корректной бесперебойной работы и удобства эксплуатации вычислительного оборудования банка. Также ИТ-компания разработала специальную схему размещения стоек для наиболее эффективного охлаждения серверов, чтобы исключить возможность их перегрева. В соответствии с техническими требованиями банка вмонтирована структурированная кабельная система, а также полностью перестроена существующая система кабельных каналов. В России это одна из первых инсталляций подобного уровня, отмечают в банке. Такая система позволяет объединить размещаемое в ЦОД оборудование, упростить и повысить эффективность эксплуатации сетевой инфраструктуры.

Другие материалы рубрики

Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт

Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет

На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху

В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка

Техника

Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном

Обзор МФУ и принтеров Brother: ваш современный офис

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИКТ в госсекторе

Рейтинги CNews

• Топ-100 ИКТ-тендеров для федеральных ведомств • Крупнейшие поставщики • ИКТ-бюджеты регионов

Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Рынок средств управления мультиоблачными и гибридными моделями стремительно растет.

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта