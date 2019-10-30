Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS

Ак Барс Банк объявил о запуске онлайн-сервиса «Бизнес Драйв». Cервис дистанционного банковского обслуживания для малого и среднего бизнеса разработан на базе цифровой платформы Digital2Go от BSS и обеспечивает комфортное и простое взаимодействие предпринимателя с банком: клиент может легко контролировать счета, быстро создавать платежные поручения и получать выписки.

Цифровая система имеет удобный интерфейс – на главной странице отображаются ключевые действия, важные события, лента всех операций, данные о блокировках средств на счете.

«Сервис удобен для начинающих предпринимателей. Он отличается высокой скоростью работы: предприниматель быстро найдет нужный платеж, воспользовавшись поиском, а с помощью функции автозаполнения оперативно внесет информацию о контрагенте. Для лучшей наглядности данные о платежах представлены в виде инфографики. В дальнейшем планируется расширить функционал сервиса для бизнеса», – отметил Ильдар Абдуллин, начальник управления транзакционного бизнеса Ак Барс Банка.

«Мы поздравляем Ак Барс Банк с запуском актуального сервиса и верим, что он оправдает все расчеты банка и надежды клиентов, - сказал директор по продажам BSS Виталий Патешман. – С Ак Барс Банком нас связывает многолетнее эффективное сотрудничество. В банке давно и успешно работает наша система дистанционного обслуживания корпоративных клиентов и мобильный банк для бизнеса. Уверен, взаимный потенциал еще далеко не исчерпан и нас ждут много прекрасных проектов!»

Платформа Digital2Go с решением для малого бизнеса вошла в топ-5 рейтинга эффективности интернет-банков для малого бизнеса «Markswebb Business Internet Banking Rank2018».