Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Новое в СХД
Когда исчезнут бумажные деньги? ЦБ прогнозирует рост безналичных платежей
Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока

Спецпроекты

Сбербанк подписал соглашение о приобретении доли в совладельце Mail.ru Group

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках

Сбербанк сообщил о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании «МФ технологии» (МФТ) у Газпромбанка. Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 г., после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов.

Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений.

Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшению пользовательского опыта. Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов.



Другие материалы рубрики

Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку

Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор

Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет

На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху

В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка

Газпромбанк вопреки цифровизации открывает 100 новых физических офисов

Техника

Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает?

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание?

Советы ZOOM: как ускорить работу смартфона
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Профиль месяца

Что должен делать CDTO в банке?

Сергей Щербинин

CDTO Уральского банка реконструкции и развития

Экспертиза: Нужен ли России доступ к «мировому» облаку Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта