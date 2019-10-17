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Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»

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Bell Integrator завершил проект разработки и внедрения личного кабинета пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоставляемые «ВТБ лизингом», через сайт.

За время проекта специалистами компании Bell Integrator была создана система на основе передовых технологий, разработана концепция, архитектура, дизайн, интерфейсы и бэк-энд-сервисы системы. Все разделы кабинета максимально удобны и функциональны. Интерфейс имеет адаптивный дизайн, что дает возможность использования всех функций кабинета владельцами планшетов, смартфонов и других мобильных устройств.

В личном кабинете есть все необходимые функции для взаимодействия клиентов с компанией: агрегированная информация по договорам лизинга (транспортные средства, договора страхования, графики платежей, штрафы ПДД); копии договоров лизинга и связанных первичных документов; возможность заказа и получения более тридцати видов услуг, связанных с исполнением договоров лизинга; сверка взаиморасчетов; расчетные бухгалтерские документы; обмен сообщениями и файлами между клиентами и лизинговой компанией; специальные предложения и акции.

При разработке особое внимание было уделено безопасности. Система учетных записей пользователей и двухуровневая авторизация гарантируют, что к данным компании не сможет получить доступ никто, кроме уполномоченных сотрудников и самого клиента.

В настоящее время количество подключенных к сервису составляет несколько тысяч человек, это число быстро растет, и планируется, что к концу года оно увеличится в десятки раз.

В свою очередь, сам сервис также продолжает развиваться. В настоящий момент Bell Integrator ведет работу над следующей версией программы, которая в большей степени позволит решать вопросы развития компании и увеличения продаж. Так, будет расширен и упрощен сервис заключения новых договоров и внедрена система целевых, выгодных предложений для постоянных клиентов.

«Сегодня лизинговая компания не может быть конкурентоспособной и расти быстрее рынка, если не будет предлагать самые передовые технологии продажи продукта и взаимодействия. Внедрение личного кабинета – важное решение для нашего заказчика. Мы надеемся, что оно позволит повысить эффективность его деятельности. Тем более что сам сервис получился очень удобным, информативным и функциональным», – отметил Константин Шарендо, заместитель генерального директора по работе с финансовыми организациями компании Bell Integrator.



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