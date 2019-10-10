«Ростелеком» и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровых технологий

Газпромбанк и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий.

Подписи на документе поставили первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Назипов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Соглашение определяет самый широкий спектр направлений партнерства, в том числе сотрудничество в сфере кибербезопасности, предоставления услуг ЦОДов, использования сервисов Единой биометрической платформы, аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, а также сотрудничество в иных проектах.

«Цифровизация имеет стратегическое значение для Газпромбанка. Мы обладаем глубокой экспертизой в области цифровых технологий, и будем продолжать развитие в этом направлении. Синергетический эффект от сотрудничества с таким опытным партнером, как "Ростелеком", послужит основой для дальнейшего развития ИТ-решений, продуктов и сервисов, предоставляемых клиентам банка», – сказал Дмитрий Назипов.

«“Ростелеком” имеет довольно большой и успешный опыт взаимовыгодного взаимодействия с Газпромбанком, что дает нам понимание потребностей нашего партнера и позволяет в подписанном соглашении определить перспективные направления для сотрудничества, — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Цифровизация – главный международный тренд развития бизнеса. Подписанное соглашение даст возможность получить дополнительный мощный инструмент, позволяющий увеличить эффективность деятельности банка».