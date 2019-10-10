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Альфа-банк предложил своим клиентам сервис «Кошелек Pay»

ИТ в банках

Альфа-банк, Mastercard и Cardsmobile объявили о запуске сервиса «Кошелек Pay», с которым можно оплачивать покупки в одно касание смартфоном в России и в мире. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard. «Кошелек Pay» позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и «умные» носимые устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В дальнейшем клиенты смогут выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Альфа-банка Mastercard сразу в мобильном формате.

Приложение «Кошелек» агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов: банковские, скидочные карты, сертификаты и купоны, а для торгово-сервисных предприятий – предоставляет возможности по организации и управлению программами лояльности.

«Бесконтактные платежи активно растут и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и "Кошелек Pay". С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе "Кошелек"», – сказал руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач.

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