Газпромбанк планирует обрабатывать заявки на кредит с помощью искусственного интеллекта

Газпромбанк приобрел технологическое решение на базе искусственного интеллекта, которое позволит повысить эффективность обработки поступающих заявок на кредиты. Внедренные технологии дают возможность полностью автоматизировать процесс «кредитного конвейера» за счет распознавания данных российского паспорта заявителя и справки по форме 2-НДФЛ и довести количество автоматически извлекаемых атрибутов по одному заемщику до нескольких сотен.

Начальник департамента рисков розничного бизнеса Газпромбанка Екатерина Котова отметила: «Этап заполнения данных в заявке на кредит важен для нас как для выполнения процедур предкредитной обработки, так и для удобства обслуживания клиентов. Использование технологий искусственного интеллекта для распознавания документов позволяет существенно повысить качество данных, предоставляемых в заявке, а также скорость принятия решений и тем самым добиваться максимального эффекта от роботизации».

Разработанное техническое решение за счет автоматического распознавания документов позволит повысить качество вводимой информации при подаче кредитных заявок, сократить затраты банка на опрос внешних систем, минимизировать кредитные риски, ускорить время принятия решения, а в перспективе сократить время на ввод заявки, как со стороны сотрудника Банка, так и со стороны клиентов при вводе заявки в цифровых каналах обслуживания.

Разработчик используемой в проекте системы искусственного интеллекта для распознавания документов – российская компания Smart Engines, обладающая собственными разработками в области машинного обучения и компьютерного зрения. Высокая точность распознавания и скорость обработки документов на фотографиях обеспечивается независимо от того, при каком освещении и каким устройством они были сделаны. Поставку решения и услуги по его интеграции в ИТ-экосистему ГПБ выполнила компания NVI Solutions.