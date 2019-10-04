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ГК «А101» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере технологий «умного дома»

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ГК «А101» и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий и развития городской среды.

В частности, стороны намерены вести совместные разработки в области «умного дома» на платформе банка «Smart-ЖК» для дальнейшего внедрения ряда технологий в жилые комплексы и коммерческие объекты группы. Речь идет о продукте компании Visionlabs в области биометрического контроля доступа жителей, сотрудников и посетителей на территорию жилого комплекса, автоматизации контроля проезда на придомовую территорию и паркинг для жителей и посетителей, а также для автомобилей сервисных компаний, городских служб и спецтехники.

Другое направление совместной работы в области «умного дома» – создание в проектах ГК «А101» медицинской инфраструктуры на базе сервиса Docdoc. В рамках этого проекта рассматривается возможность предоставления жителям и резидентам объектов группы онлайн-консультаций с врачами различных специальностей, а также проведения кобрендинговых акций.

Соглашение также предполагает разработку совместных акселерационных и обучающих программ в сфере инновационного развития и высоких технологий, а также реализацию совместных проектов по научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению на международных и внутренних рынках инновационных технологий, направленных на повышение показателей эффективности работы сторон.

С учетом подготовки перехода проектов ГК «А101» на счета эскроу особое внимание будет уделено совместному развитию аналитических продуктов и моделей, основанные на алгоритмах анализа массивов данных, цифровизации взаимоотношений и анализу с применением скоринговых моделей корпоративных контрагентов ГК «А101».

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