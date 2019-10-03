Модульбанк и Ofd.ru запустили комплексное решение для электронной коммерции

Оператор фискальных данных Ofd.ru и Модульбанк представили комплексное решение для электронной коммерции. Оно позволяет владельцу бизнеса быстро приступить к работе и начать принимать онлайн-платежи.

Теперь при покупке услуги аренды облачных касс Ferma в маркетплейсе Ofd.ru предприниматель может подключить интернет-эквайринг Модульбанка с торговой уступкой до 2,4%.

Раньше для подключения эквайринга к онлайн-кассе владельцу бизнеса требовалось тратить время и средства на его интеграцию с софтом кассы. Решение Ofd.ru и Модульбанка почти сразу готово к работе.

Если предприниматель уже арендует онлайн-кассу через сервис Ferma, ему достаточно оставить заявку на подключение эквайринга Модульбанка в личном кабинете Ofd.ru. Банк свяжется с клиентом в течение трех часов после обращения, а полностью заявка будет обработана в течение одного рабочего дня.

Клиенты Модульбанка, которые пользуются интернет-эквайрингом, смогут подключить облачную кассу Ferma за несколько кликов в личном кабинете клиента.

Новому клиенту потребуется выполнить несколько простых действий: выбрать подходящий тариф Ferma; оплатить аренду облачной кассы; зарегистрировать облачную кассу в ФНС в личном кабинете Ofd.ru или на сайте nalog.ru; оставить заявку на подключение эквайринга от Модульбанка в личном кабинете клиента Ofd.ru.

Сервис Ferma создан специально для бизнеса с облачными кассами – интернет-магазинов, платежных терминалов, ЖКХ-платежей, курьерских служб и сферы транспортных услуг (при продаже через интернет или терминалы). Система тарифов позволяет подобрать оптимальный пакет услуг под любой бюджет и компанию. Для крупного и среднего бизнеса представлены годовой и помесячный тарифы, для небольших компаний – почековый тариф.

«Мы продолжаем расширять линейку продуктов, созданных в сотрудничестве с банками-партнерами, и предоставлять малому и среднему бизнесу инструменты для эффективной работы. Благодаря совместному проекту с Модульбанком, наши клиенты могут сразу арендовать облачную кассу с эквайрингом и быстро начать зарабатывать деньги», – отметил Антон Румянцев, директор Ofd.ru.

Модульбанк первым интегрировал свой интернет-эквайринг в сервис Ferma.

«Новая интеграция интернет-эквайринга Модульбанка с облачной кассой Ferma Ofd.ru закрывает все потребности интернет-магазинов в приеме онлайн-платежей. Предприниматель, у которого есть услуга интернет-эквайринга от Модульбанка может за пару кликов подключить кассу Ferma и начать принимать платежи. Теперь интернет-эквайринг Модульбанка интегрирован с тремя кассовыми решениями, включая нашу собственную "Модулькассу"», — отметил Алексей Волков, руководитель направления интернет-эквайринга Модульбанка.