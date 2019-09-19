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R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ИТ в банках

R-Style Softlab выпустила модуль получения выписок из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП через СМЭВ 3. Новое решение пополнило линейку программных продуктов RS-Connect для электронного взаимодействия с государственными информационными системами.

Возможности ИТ-решения открывают банкам доступ к актуальной информации по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям непосредственно из реестров ЕГРЮЛ (Единого Государственного Реестра Юридических Лиц) и ЕГРИП (Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей), хранящихся в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС).

С помощью нового модуля сотрудник банка отправляет запрос в ФНС на получение данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В ответ на его обращение из ведомства поступает выписка с подробной информацией, содержащейся в базах данных. Модуль легко интегрируется с другими банковскими автоматизированными системами, благодаря чему специалисты финансовой организации могут принимать от смежных систем сообщения о запрашиваемых сведениях по выпискам клиентов из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и информировать смежные системы о полученных результатах. Такая схема онлайн-взаимодействия позволяет кредитно-финансовым организациям сократить долю бумажного документооборота и повысить эффективность процедур по идентификации клиентов.

«Наша компания регулярно пополняет линейку программных продуктов RS-Connect, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Новый модуль для получения выписок из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП через СМЭВ 3 поможет банкам снизить риски некорректного ручного ввода клиентских данных и повысить качество их проверки».



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