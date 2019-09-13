Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

В точках Почта Банка в почтовых отделениях можно будет сдать биометрические данные в ЕБС

ИТ в банках

Почта Банк начал сбор биометрических данных в Единую биометрическую систему в своих точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях нового формата. На текущий момент необходимым оборудованием оснащено первое такое отделение в Москве. До конца 2019 г. банк начнет масштабирование проекта на все свои точки облуживания в почтовых отделениях нового формата (более 240 точек по стране). Таким образом, почтовые отделения станут еще одной, после банковских отделений, площадкой в стране, где граждане смогут сдать свои биометрические данные в систему.

Оказывать услугу будут сотрудники банка с использованием штатного оборудования рабочего места. Наряду с этим Почта Банк уже сейчас принимает биометрические данные во всех флагманских клиентских центрах по всей стране (более 450). «После полного развертывания проекта сеть точек Почта Банка по сбору биометрии станет одной из самых обширных в стране. А учитывая, что почта есть в самых разных уголках страны, это позволит существенно расширить географию оказания этой услуги. Расширение зоны покрытия, наряду с появлением новых услуг на основе биометрии, безусловно, будет способствовать развитию биометрических сервисов в нашей стране», – отметил руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.

Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии