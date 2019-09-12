МТС Банк и Эвотор подключают эквайринг без визита в банк

Для компаний из числа малого и среднего бизнеса «МТС-Банк» и ИТ-компания «Эвотор» запустили совместный эквайринговый продукт, который позволит предпринимателям дистанционно подключать эквайринг от МТС Банка.

Теперь владельцы смарт-терминалов «Эвотор» могут подключить эквайринг от МТС Банка без визита в отделение. Продукт, реализованный на платформе «Эвотор Pay», позволяет предпринимателю оформить онлайн-заявку в личном кабинете на сайте Эвотора, прикрепить документы и направить их в банк.

После активации в личном кабинете также доступно отслеживание эквайринговых операций в режиме реального времени. Проведенные через смарт-терминалы средства зачисляются на расчетный счет предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день, без ограничения суммы выплаты.

«Актуальная потребность предпринимателей – возможность дистанционного взаимодействия с банком без отрыва от управления бизнесом. Мы постоянно работаем в этом направлении, в том числе развиваем свою digital-платформу и внедряем новые сервисы в цифровые каналы партнеров. Мы уверены, что дистанционное подключение эквайринга будет востребовано как у крупного бизнеса, например, у авиакомпаний, ведущих торговлю на борту самолета, так и у малого бизнеса – такси, доставка еды и товаров, кофейни и магазины формата «у дома», − отметил директор Департамента платежных технологий и карточного бизнеса МТС Банка Игорь Чучкин.

«Прием карт сегодня − это вопрос сохранения и роста выручки для любого бизнеса. Согласно исследованиям, три из четырех покупателей не возвращаются в магазин, который не принимает карты. Предприниматели это понимают, но не хотят тратить время и ресурсы на оформление документов и походы в банк. Наша задача − сделать подключение эквайринга максимально удобным и предоставить им выбор продуктов с прозрачными тарифами», − сказал директор по развитию платежных решений Эвотора Заур Бесолов.