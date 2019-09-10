Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Тинькофф Инвестиции» запускают Open API для алготрейдеров

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Брокерская платформа «Тинькофф» запускает сервис Open API (открытый программный интерфейс) для алготрейдеров, который позволит им написать роботов и настроить автоматическую торговлю на биржах. Благодаря новому решению «Тинькофф Инвестиций» у алготрейдеров есть единый API и единый брокерский счет для торгов ценными бумагами с крупнейших мировых бирж. Открывать отдельные счета для торговли на каждой из бирж не нужно. Процесс покупки/продажи ценных бумаг, а также обмена валюты в «Тинькофф Инвестициях» происходит бесшовно.

Получив токен, через Open API алготрейдеры смогут выставлять и отменять лимитные заявки, получать информацию по своему портфелю (бумаги и лимиты по ним) и по фондовому рынку через стриминг («стакан» и «свечи»). Например, они могут запрограммировать интерфейс «Тинькофф Инвестиций» так, чтобы мгновенно реагировать на резкое колебание стоимости акций и автоматически выставлять заявку на их покупку или продажу, причем сразу на то количество лотов, которое нужно.

В отличие от существующих примеров на брокерском рынке, «Тинькофф Инвестиции» используют максимально простой и понятный протокол для программирования — лаконичные инструкции, актуальную документацию с оптимальным набором опций, удобные библиотеки (Java, Go, Scala). Устанавливать отдельный терминал на компьютер для работы с Open API не нужно.

В рамках нового сервиса клиенты также смогут бесплатно тестировать свои торговые гипотезы в специальной песочнице (на отдельном безопасном сервере): обкатывать инвестиционные стратегии без риска потерять денежные средства, например, из-за волатильности рынка. Если результаты теста будут положительными, клиенты смогут использовать их уже для реальной торговли на бирже.

В будущем сервис Open API «Тинькофф Инвестиций» станет доступен не только физическим лицам, но и корпоративным клиентам. «Тинькофф» предложит компаниям, у которых есть потребность в анализе фондового рынка и создании дополнительной стоимости для своего бизнеса, программный интерфейс в аренду.



Другие материалы рубрики

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора

Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

Райффайзенбанк увеличил ИТ-штат в три раза

ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии