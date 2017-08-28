Банк «Открытие» создает инновационную банкоматную сеть

Банк «Открытие» запустил процесс замены банкоматов в банковских отделениях на новые модели. Это первый шаг комплексной программы, которая будет идти около 3 лет и результатом которой станет полное обновление парка устройств самообслуживания.

Сеть собственных банкоматов сейчас насчитывает около 3000 устройств и является одной из крупнейших собственных сетей в стране. До конца 2017 года банк обновит 30% парка, до конца 2018 – более 60%.

В качестве целевой модели Банк выбрал установку АТМ с функцией рециркуляции наличных денежных средств. Такие банкоматы являются наиболее функциональными и отвечают как современным требованиям клиентов (эргономика, возможность совершать транзакции с большим количеством банкнот, и т.д.), так и высоким стандартам операционной эффективности.

На сегодняшний день в банкоматах банка доступны такие операции, как совершение набора платежей; снятие и внесение валюты. Уже осенью клиентам банка будут доступны операции по бесконтактным картам, реализован доступ к своим счетам, внесение средств на карты сторонних банков, в том числе на карты национальной платежной системы МИР.

К 2018 году банк тестирует ряд инновационных решений, таких как Apple Pay и Samsung Pay, двухшаговые транзакции (подготовленные в мобильном банке и завершенные в банкомате), а также технологию распознавания лиц, которые позже появятся на всем парке устройств во всех регионах присутствия банка.