Подведены итоги серии ИТ-мероприятий, объединивших более 1 000 участников

Компания «Совкомбанк Технологии» завершила серию ИТ-мероприятий 2025, направленных на обмен экспертизой между сотрудниками компании и участниками, а также развитие профессионального сообщества. Встречи прошли в нескольких городах России, собрав преимущественно специалистов уровней Middle, Senior, Team Lead.



Квартирник, летник и бар

Мероприятия проводились в разных форматах. «ИТ-квартирник» — тематические конференции в неформальной атмосфере прошли в Воронеже, Саратове, Уфе, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Участники представили доклады, посвященные архитектуре, инженерным практикам, автоматизации, ИИ, а также лидерству и управлению командами. Среди тем: LLM-решения, чат-боты и практика тестирования с использованием ИИ. «ИТ-летник» — конференция c татарским колоритом, прошедшая в Казани. В программе выступлений — разработка, большие данные, оценка задач, применение ИИ в CRM и кредитных рисках, а также карьерное развитие. Мероприятие прошло в стиле сабантуя, деловую часть дополнила техно афтепати с DJ Сулейманом. «ИТ-бар». Камерный формат, вдохновленный атмосферой барных застолий коллег в пятницу вечером после работы. В неформальной обстановке участники обсудили профессиональные вызовы и поделились личным опытом.

В мероприятиях приняли участие более тысячи человек в разных регионах России

О чем говорили

Основной темой дискуссий стало внедрение искусственного интеллекта — более половины докладов были посвящены его практическому применению. Участники высоко оценили мероприятия, отметив их пользу для обмена знаниями и расширения профессиональных связей.

«Наша цель — не просто рассказать о технологиях, а создать устойчивые региональные ИТ сообщества, где специалисты могут учиться друг у друга и совместно решать практические задачи. Мы планируем продолжать и дальше делиться экспертизой, чтобы поддерживать рост региональных ИТ-комьюнити», — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

