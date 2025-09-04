ПСБ развивает комплекс решений по международным расчетам для корпоративных и розничных клиентов

Банк ПСБ развивает диверсифицированный комплекс решений для российского бизнеса и граждан по трансграничным платежам, включая осуществление расчетов с использованием иностранного цифрового права (ИЦП) через инфраструктуру платформы «Токеон» (входит в группу ПСБ), а также оплату зарубежных покупок и сервисов с помощью международной электронной карты. Об этом сообщила Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ, в рамках сессии «Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее » в рамках Восточного экономического форума.



Как это работает

«В настоящий момент платформа Токеон находится в процессе проработки допуска к обращению в своей информационной системе иностранного цифрового права (ИЦП), которое впоследствии российские импортеры и экспортеры смогут использовать в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Уверена, это даст российским экономическим участникам больше возможностей для трансграничных расчетов», — сказала Ольга Мямлина. Иностранные цифровые права – это легитимный инструмент, который стал ответом государства и регулятора на давно сформировавшуюся потребность российского бизнеса. Его использование позволит обеспечить бесперебойность внешнеэкономической деятельности, снизить транзакционные издержки, а также повысить прозрачность таких расчетов.

Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ: Мы предлагаем удобный инструмент – виртуальную международную карту

«После ухода из России международных платежных систем напрямую оплачивать товары и услуги за рубежом стало проблематично. Мы предлагаем удобный инструмент – открыть клиентам ПСБ виртуальную международную карту и через надежную платформу, нашего партнера, пополнить ее стейблкоинами. Оформление карты происходит за считанные минуты, достаточно пройти короткую процедуру KYC на платформе партнера, и после этого можно осуществлять платежи за рубежом с минимальными комиссиями, без ограничений по сумме в день», – сказала Ольга Мямлина.

В перспективе

Говоря о перспективах развития рынка токенизации, Ольга Мямлина отметила, что главным направлением станет выпуск гибридных цифровых прав (ГЦП), которые сочетают в себе цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. «Для бизнеса инструмент является альтернативным источником пополнения оборотных средств. Эмитенты могут выпускать ГЦП на продукцию, которая находится еще на этапе производства, тем самым гарантируя ее будущую реализацию. Частным инвесторам гибридные цифровые права дают возможность поддерживать рентабельные, перспективные проекты или получать товары и услуги по более низкой цене, чем при приобретении их напрямую. Однако для дальнейшего активного развития рынка токенизации нефинансовых активов необходимо отменить авансовую уплату НДС в выпусках гибридных цифровых прав»,— рассказала Ольга Мямлина.