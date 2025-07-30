Таинственный российский Linux Сбербанка научили работать с процессорами архитектуры RISC-V

Сбербанк встроил в свой Linux-дистрибутив SberOS поддержку процессорной архитектуры RISC-V. Об этой системе мало что известно – в свободном доступе ее нет. ОС базируется на Debian и входит в реестр российского ПО. С 2023 г. Сбербанк постепенно переводит свои компьютеры на эту ОС.

Открытой ОС – открытую архитектуру

Сбербанк сообщил CNews о внедрении в настольную ОС SberOS поддержки процессоров с архитектурой RISC-V. Эта архитектура считается настолько перспективной, что в России даже существует собственный альянс по ее развитию, благо она открытая. В Китае тем временем разрабатывают ее отдельную модификацию RISC-X во избежание вопросов Запада о происхождении используемых в ней решений. Как сообщал CNews, такие вопросы уже задают США в попытке запретить Китаю использовать RISC-V в своих полупроводниковых решениях.

«Запуск SberOS на RISC-V – это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского ИТ-ландшафта, – сказали CNews представители Сбербанка. – Эта инициатива подчеркивает видение "Сбера" о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике».

Подробности о самой SberOS Сбербанк не раскрывает.

Kandisky Сбербанка есть полноценный настольный Linux. Но простым пользователям он пока недоступен

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. для ее поддержки была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

Таинственная ОС

Если о RISC-V есть немало сведений, и за 15 лет своего существования она ушла далеко вперед в своем развитии, то информации о SberOS как таковой и о ее современности информации не так уж много. Известно лишь, что это настольная система, в основе которой лежит ядро Linux.

SberOS базируется на Debian. Как долго Сбербанк работает над ней, неизвестно, но ее разработка ведется минимум два года. Об этом говорит найденная редакцией CNews вакансия программиста на C++, датированная октябрем 2023 г.

В этой вакансии прямым текстом упоминается SberOS, и там же говорится, что она построена на ядре Linux 6.4.

Задел на будущее

В современных реалиях ассортимент российских процессоров почти не пополняется, неважно, какая архитектура лежит в их основе – ARM, RISC-V, MIPS или любая другая. Также в стране пока нет действующих производственных мощностей для выпуска процессоров по современным техпроцессам – максимум 90 нм, но эта технология была актуальной более 20 лет назад.

Если же рассматривать глобальный рынок, то на нем доминируют две процессорные архитектуры – х86, на которых построены чипы Intel и AMD, и ARM. Последняя используется в мобильных и настольных процессорах и все сильнее теснит х86.

Что касается RISC-V, то, несмотря на быстрый рост ее популярности, сравниться по востребованности с процессорами х86 и ARM чипы на ее основе пока не в состоянии. Тем не менее, представители Сбербанка, комментируя факт внедрения в SberOS поддержки этой архитектуры, заявляют, что это «расширяет ее возможности».

Для быстрого развития RISC-V в России нужны деньги и поддержка государства. Как сообщал CNews, в марте 2025 г. российский альянс RISC-V обратился к властям с просьбой о помощи. Разработчикам нужны льготы на госзакупках, а также различные дополнительные послабления.

Впрочем, постепенное внедрение RISC-V в российский рынок полупроводников пока не останавливается. Так, в июне 2024 г. Российский разработчик чипов «Байкал Электроникс», известный своими процессорами Baikal, начал производить собственные микроконтроллеры на базе RISC-V.

Когда одной ОС недостаточно

К моменту выхода материала в ассортименте Сбербанка было несколько операционных систем различной направленности. SberOS – российский Linux для ноутбуков и настольных ПК, В начале октября 2023 г. издание TAdviser сообщало, что Сбербанк начал перевод автоматизированных рабочих мест своих сотрудников на SberOS. Эта система «является основой пользовательской инфраструктуры в "Сбере"», заявили CNews представители Сбербанка.

Вторая операционка – это InterOS. По всей вероятности, она тоже построена на Linux, а ее единственная цель – это вытеснение Windows из банкоматов Сбербанка. Как сообщал CNews, в конце ноября 2024 г. InterOS и SberOS были одновременно внесены в курируемый Минцифры России реестр отечественного ПО.

В сентябре 2023 г. в этом реестре появилась серверная операционная система банка под названием Platform V SberLinux OS Server. О ее существовании стало известно в мае 2023 г.

Также у Сбербанка есть «Салют ТВ» – программная платформа для умных телевизоров, дебютировавшая весной 2021 г. В ее основе лежит ОС Android.