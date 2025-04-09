«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироватьсяCNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2025», которая состоится 15 апреля.
Регистрация по ссылке.
Основные темы конференции:
Заказная разработка ПО в России
- Итоги развития рынка заказной разработки ПО в 2024 г.
- Заказной ПО для госсектора.
- Какие решения нужны коммерческим заказчикам.
- Что предлагают стартапы.
- Как государство поддерживает российских разработчиков.
Инструменты разработки
- Какие инструменты нужны для заказной разработки.
- Open Source как основа заказных решений.
- Безопасная разработка.
- Автоматизированное тестирование.
- Организация совместной работы и управление проектом.
- Облачные платформы для разработчиков.
Практический опыт разработки ПО
- Как понять, что без заказного ПО не обойтись?
- Планирование разработки: водопадный подход или Agile.
- Управление проектом разработки ПО: делимся опытом.
- Как выбрать подрядчика заказной разработки.
- Кейсы внедрения заказного ПО.
С докладами выступят:
Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Александр Афанасьев, ИТ-директор, Leomax Group;
Иван Крутько, бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, «Комус», «М-Видео»;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, международный холдинг «Специальные системы и технологии»;
Марат Зайнуллин, ИТ-бизнес-партнер УК и централизованных функций, «Русагро Тех»;
Евгений Мандрыка, Product Owner, «СберМобайл»;
Алексей Никонов, эксперт совета по цифровой трансформации при Минпромторге России, основатель, мебельная фабрика Brendoss;
Владислав Юров, директор по цифровой трансформации, Jamilco;
Вера Осолодкина, аккаунт-директор, «Далее» Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности, юридическая компания ЭБР.