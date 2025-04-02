В ПСБ рассказали о переходе компаний высокотеха на новую парадигму инвестиций

Рынок капитала, цифровые активы, смарт-финансирование для быстрорастущего технологического бизнеса — это не просто альтернативы классическому кредитованию, а элементы новой парадигмы инвестиций, рассказала Вера Подгузова, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ, в рамках сессии «Умные инвестиции в инновации VII финансового форума «Просто капитал», который прошел в Москве при поддержке ПСБ.



«Предприятиям нужны нестандартные решения»

«Несколько лет назад при подготовке индекса инвестиционно-сберегательной активности россиян мы обсуждали с предприятиями МСП из сферы высокотеха привлечение частного капитала, и тогда компании практически не рассматривали этот механизм как возможность для развития бизнеса. Сейчас ситуация другая — предприятиям нужны нестандартные решения. Так, выход на IPO открывает доступ к долгосрочным ресурсам. Это путь, который уже выбрали крупнейшие игроки технологического сектора. Умение комбинировать частные инвестиции и государственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитно политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний сейчас», — сказала Вера Подгузова.

Вера Подгузова, ПСБ: Предприятиям нужны нестандартные решения

Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Вера Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям инвестиций и снижает нагрузку на компанию в периоды высокой ставки, перенося фокус с фиксированных выплат на успех проекта.

«Технологический бизнес сегодня — это драйвер экономики, и его поддержка требует от нас нестандартных решений, мы продолжим такие решения развивать», - резюмировала Вера Подгузова.

Участники сессии рассмотрели доступные для высокотехнологичных компаний методы финансирования, обсудили актуальность финансовых мер поддержи, формируемых в рамках государственной инновационной политики, а также поделились опытом использования рыночных инструментов.