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Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов

CNews продолжает серию публикаций о выручке отечественных ИТ-компаний. Так, выручка разработчика ПО «Неофлекс» по итогам 2024 г. достигла 5,4 млрд руб., превысив показатели 2023 г. почти на треть.

Рост выручки на треть

Как стало известно CNews, выручка разработчика ПО «Неофлекс» по итогам 2024 г. достигла 5,4 млрд руб., что на 26% больше, чем по результатам 2023 г. Данными с CNews поделились представители компании.

Помимо выручки, вырос и штат компании с 1,2 тыс. человек в 2023 г. до 1,4 тыс. в 2024 г.

По итогам 2022 г. выручка «Неофлекс» увеличилась на 21% — до 5 млрд руб. А по результатам 2021 г. этот показатель достиг 4,1 млрд руб.

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Выручка «Неофлекс» достигла 5,4 млрд рублей

CNews направил запрос компании о причинах роста выручки и ожидает ответа.

О компании

Согласно официальному сайту, «Неофлекс» специализируется на разработке программного обеспечения и внедрении сложных информационных систем. У компании есть решения для дистанционного банковского обслуживания, интеграции приложений, управления перевозками, обработки ИБ-событий и др.

«Неофлекс» располагает восемью центрами разработки в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе, Воронеже, Самаре, Саратове и Краснодаре.

Среди клиентов присутствуют Сбербанк, ВТБ, МТС, «Самолет» и др.

Выручка разработчиков ПО

В марте CNews также писал выручка компании «Тензор» (разработчика Saby, ранее СБИС) выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб.

По итогам 2024 г. выручка «Т1» выросла на 29% и составила более 249 млрд руб.

Показатели разработчика офисного программного обеспечения «Р7» составила 3,2 млрд руб., увеличившись на 14% по сравнению с 2023 г., а чистая прибыль составила 2,2 млрд руб, увеличившись на 16% по сравнению с 2023 г.

Объем продаж российских ИТ-компаний в 2024 г. на российском рынке составил 2,6 трлн руб., показав рост около 30%. Такие данные привел глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

«Если сравнить с предыдущим годом — там было примерно 2 триллиона рублей, то есть мы выросли на 600 млрд рублей», — отметил он.

Кристина Холупова

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