CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
| Фото: Image by zaozaa09 on Freepik https://www.freepik.com/free-photo/hand-arrange-white-letters-as-crm_1179242.htm |

Конференция CNews «Рынок CRM 2025» состоится 29 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок CRM 2025», которая состоится 29 апреля.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок

  • Как развивается российский рынок CRM.
  • Импортозамещение CRM.
  • Какие требования к CRM предъявляют заказчики.
  • Какие решения предлагают российские вендоры.
  • Способны ли российские решения полностью заменить западные.
  • Над чем еще надо работать российским разработчикам.
  • Российские CRM выходят на рынки дружественных стран.

Технологии

Проекты и решения

  • Внедряем CRM: кейсы.
  • Новая CRM: привлекаем вендора или разрабатываем сами.
  • Как организовать миграцию на новое решение.
  • Интеграция CRM с корпоративными приложениями.
  • Как оптимизировать затраты на CRM.

Подтвержденные спикеры:

Андрей Рассадин, заместитель директора департамента цифрового бизнеса, начальник управления CVM, Промсвязьбанк;
Николай Ермачков, директор по развитию ИТ-сервисов розничного бизнеса, УК «Альфа – Капитал»;
Анастасия Сухова, руководитель Департамента развития потенциала клиентской базы, «МТС Банк»;
представитель компании ELMA;
Юлия Кострова, руководитель департамента маркетинга - Руководитель проекта CRM систем, «Синара-Транспортные Машины»;
Илья Ривкинд, директор по развитию платформы CRM, Bereke Bank (Казахстан);
Вероника Сорокина, руководитель группы развития CRM, «Геофарм».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

Полиция предупредила россиян о новой схеме мошенников с SIM-картами

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще