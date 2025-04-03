CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Дочка «Сбера» уходит от начисления зарплаты в Excel. Теперь управлять бюджетами ФОТ будет специализированная платформа

Компания «СберМаркетинг» начала внедрение автоматизированной системы ресурсного планирования фонда оплаты труда (ФОТ) для штатных сотрудников и специалистов, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Внедрение платформы Nova EPM позволит существенно повысить эффективность управления затратами на персонал, минимизировать ошибки и сократить время на обработку данных.

Цели автоматизации и ключевые выгоды

Ранее планирование ФОТ в компании осуществлялось с использованием таблиц Excel, что создавало ряд проблем: сложность работы с большими объемами данных (1300+ сотрудников), высокая вероятность ошибок, необходимость вручную поддерживать ролевую систему доступа к информации. Кроме того, процесс расчета профицита и дефицита ФОТ был трудоемким и не позволял оперативно сравнивать плановые и фактические показатели. Отсутствие интеграции с другими процессами, например, управлением штатной численностью (FTE), также усложняло планирование.

Использование Nova EPM российского разработчика Nova Software решает эти проблемы, предоставляя автоматизированную систему управления бюджетами на персонал. Среди ожидаемых эффектов:


  • Повышение точности и прозрачности планирования ФОТ и затрат на ГПХ.
  • Оптимизация процессов бюджетирования, сокращение времени на расчеты и анализ.
  • Снижение нагрузки на отдел компенсаций и льгот (C&B) за счет сокращения количества запросов в среднем на 50 часов в месяц.
  • Доступность актуальной информации в режиме реального времени.
  • Рост управляемости процессами и повышение вовлеченности бизнеса в процесс планирования.


photogenica-phx47845697.jpg

© albertyurolaits / Фотобанк Фотодженика
Автоматизация ФОТ с помощью Nova EPM стала еще одним важным шагом для «СберМаркетинга» на пути к цифровой трансформации


Выбор решения и его преимущества

Для «СберМаркетинга» важными критериями выбора стали наличие готового продукта, соответствующего высоким требованиям компании, а также подтвержденный опыт разработчика в создании и внедрении программных решений для отдела C&B. Стоимость проекта оказалась выгоднее, чем у альтернативных вариантов.

Автоматизация ФОТ с помощью Nova EPM стала еще одним важным шагом для «СберМаркетинга» на пути к цифровой трансформации процессов управления персоналом. Внедрение системы позволит компании повысить эффективность и управляемость бюджетирования, а также минимизировать недочеты, связанные с ручным планированием.

«В рамках проекта будет создан единый подход к работе с данными, что позволит минимизировать риски потери важной информации. Наши HR-специалисты смогут значительно сократить время на рутинные задачи, мониторинг, анализ и подготовку отчетов, благодаря стандартизации и масштабированию HR-процессов. Это позволит руководителям подразделений ускорить процесс принятия решений в области управления командами, что, безусловно, положительно скажется на операционной эффективности компании», — сказала Татьяна Шульгина, заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг».

Рекламаerid:2W5zFJPPtQpРекламодатель: ООО "НОВА ЕПМ"ИНН/ОГРН: 7735209805/1247700789049Сайт: https://novaepm.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

В ПСБ рассказали о переходе компаний высокотеха на новую парадигму инвестиций

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Выручка российского разработчика ПО для банков выросла на треть до 5 миллиардов

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Конференции

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще