Интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, считают участники опроса

Более половины опрошенных участников финансового рынка считают, что интеграция цифрового рубля в существующую ИТ-инфраструктуру может потребовать значительных усилий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 представителей банковской отрасли.



Готовность к 1 июля

Ранее к 1 июля 2025 года планировался запуск цифрового рубля в тринадцати системно значимых российских банках и подключение к ним торгово-сервисных предприятий с оборотом более 30 млн рублей. Для обеспечения обращения цифрового рубля финансовым организациям требуется внедрить в своей ИТ-инфраструктуре соответствующую информационную систему, которая должна быть интегрирована с действующей автоматизированной банковской системой (АБС), а также быстро и надежно обмениваться данными с различными государственными и корпоративными системами, мобильными приложениями клиентов и другими ресурсами.

Результаты опроса

Для оценки восприятия цифрового рубля и уровня готовности инфраструктуры к его внедрению компании «Флант» и «Диасофт» провели опрос в рамках вебинара «Внедрение цифрового рубля: вызовы и решения». Участниками опроса стали CTO, ИТ-директора, архитекторы, руководители цифровой трансформации и DevOps-инженеры.

Согласно результатам опроса, 57% респондентов считают, что интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, в первую очередь для модернизации существующих банковских систем и технологической инфраструктуры. Адаптация текущих решений для обеспечения бесперебойной работы с цифровой валютой станет одной из ключевых задач для финансовых учреждений.

29% опрошенных выделили низкую готовность инфраструктуры как одну из основных проблем. Для успешного внедрения цифрового рубля необходимо не только обновить ИТ-системы, но и обеспечить их способность к масштабированию. Массовое использование цифровой валюты неизбежно приведет к росту транзакционных нагрузок, что потребует повышенного внимания к устойчивости и гибкости инфраструктуры.

14% респондентов выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности, что является вполне обоснованным в условиях жестких требований к защите данных в финансовом секторе. Внедрение цифрового рубля подразумевает обработку значительных объемов данных, что увеличивает риск кибератак и требует усиленных мер безопасности. Защита транзакций и данных пользователей станет не только технической, но и нормативной задачей, поскольку потребуется соответствовать строгим требованиям по защите персональных данных и предотвращению финансовых преступлений.

Говоря о готовности банков к работе с цифровым рублем, только 20% респондентов заявили, что их ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и внутренние регламенты уже полностью соответствуют требованиям для внедрения цифрового рубля. Половина опрошенных (50%) оценили свою готовность как частичную, что свидетельствует о том, что подготовка ведется, но для полного внедрения требуется еще ряд доработок. При этом 30% респондентов не готовы к внедрению новой валюты.

Однако за последние три года отечественные компании активно обновляли и совершенствовали свои технологические продукты, чтобы в том числе упростить процесс внедрения и использования цифрового рубля. Пилотирование этой технологии в первой группе банков началось еще в январе 2022 года. Решения уже прошли апробацию в реальной инфраструктуре, что позволяет банкам адаптироваться к новым требованиям без полной перестройки ИТ-ландшафта, сокращая затраты на внедрение и техническую поддержку. В настоящее время в пилотных проектах по внедрению цифрового рубля участвует 21 банк, 6 из которых использует решение «Цифровой рубль Банка России» от компании «Диасофт».

Как готовые решения помогают ускорить интеграцию

Программная платформа, предназначенная для оборота цифрового рубля, должна иметь широкую функциональность, поддерживать одновременную обработку тысяч и даже миллионов транзакций, причем в безопасном режиме, с учетом особенностей разных регионов и других нюансов. Кроме того, решение должно бесшовно реагировать на все многочисленные изменения, которые происходят в регулировании и доработке правил использования цифровой валюты. Для этого при его разработке применяется микросервисная архитектура.

«Успех внедрения цифрового рубля зависит от способности банков комбинировать инновации с модернизацией устаревших систем. 67% респондентов уже активно используют микросервисную архитектуру в своих ИТ-системах, что свидетельствует о высокой степени цифровой зрелости отрасли. Kubernetes сегодня – ведущая система оркестрации для управления контейнерами в промышленных масштабах. Компании, инвестирующие в гибкие архитектурные решения, получают значительное стратегическое преимущество в условиях постоянных технологических изменений и растущих требований к ИТ-инфраструктуре», – подчеркнул Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

23% еще не используют микросервисную архитектуру, но планируют ее внедрение в ближайшее время, что подтверждает тренд на переход к масштабируемым и гибким ИТ-решениям, которые позволят банкам быстрее адаптироваться к изменениям рынка и регуляторным требованиям. В то же время 10% респондентов пока не планируют переходить на микросервисы, что может свидетельствовать о сохранении консервативного подхода к ИТ-системам или об отсутствии немедленной потребности в масштабируемости своих систем.

«Решение для обеспечения оборота цифрового рубля должно учитывать и технологические, и бизнес-требования. Его архитектура должна быть такой, чтобы компоненты можно было безболезненно заменять на аналогичные и при этом связка этих компонентов сохранила свою гармонию. Поэтому в решении есть ряд жестких компонентов, связанных с безопасностью, форматами данных и нормативными документами, а есть гибкие, которые позволяют на надежной базе реализовать различные бизнес-процессы», – отметил Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт».

В конце февраля стало известно, что регулятор принял решение отложить массовый запуск цифрового рубля, ранее запланированный на 1 июля, предоставив участникам рынка дополнительное время на подготовку. Крупнейшие вендоры и интеграторы, со своей стороны, накапливают экспертизу и опыт успешных пилотных проектов, чтобы упростить финансовым организациям эту задачу.