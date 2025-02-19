Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 мартаCNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры в России».
Регистрация по ссылке.
Ситуационные центры в России.
- Как изменился спрос на решения для ситуационных центров в последние годы?
- СЦ федеральных ведомств.
- СЦ региональных органов власти.
- СЦ крупных корпораций.
- СЦ как инструмент обеспечения безопасности.
- Современный конгресс-холл.
- Современные диспетчерские.
Технологии и решения.
- Какое оборудование необходимо СЦ?
- Как сделать информацию наглядной?
- Коммуникационные решения.
- Системы анализа и прогнозирования.
- Системы поддержки принятия решений.
- Безопасность как необходимое условие работы СЦ.
- Что может искусственный интеллект?
- СЦ и задача импортозамещения.
Успешные кейсы.
- Создаем ситуационный центр: кейсы .
- Подводные камни создания СЦ: делимся опытом.
- Задачи СЦ — примеры решения.
- Эффективные решения для современного СЦ.
- Как обосновать затраты на создание СЦ?
Докладчики:
Виктор Аристов, директор, Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ).
Николай Ильин, модератор, Заместитель начальника УИС, Спецсвязь ФСО России.
Александр Манин, начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности полетов, Минобороны России.
Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности региональных центров управления.
Петр Григорьев, руководитель ситуационного центра, ЦЭМИ РАН.
Алексей Крицкий, Board Advise, LSR Group и др.
Приглашены к выступлению:
Алексей Павлов, руководитель подразделения Главного управление МЧС России по Тульской области.
Рустем Гильманов, начальник управления информационных технологий, «Газпромнефть НТЦ».
Юрий Горлач, директор, Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Николай Чепкасов, руководитель Главного центра ИТ войск национальной гвардии России.
Максим Тимофеев, заместитель директора по эксплуатации и развитию информационно-технических комплексов ОСЧС, Ситуационно-Кризисный Центр Росатома.
Владимир Баженов, руководитель СЦ, ЦОДД Москвы.
Виктор Веревкин, старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения деятельности, Ситуационный центр МВД России.
Александр Заверячев, начальник управления организационного развития и информационных технологий, Роскомнадзор.
Дмитрий Темнов, директор Департамент цифрового развития и информационных технологий, Министерство здравоохранения России.
Сергей Николов, начальник Ситуационного центра Росавтодора.
Николай Ильин, заместитель начальника Управления ИС Службы специальной связи и информации, ФСО России.
Вячеслав Кудряшов, исполнительный директор ситуационного центра Сбербанка.
Руслан Кобелев, начальник Центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (ЦЧС), СЦ РЖД.
Отчет Ситуационные центры 2024.
С вопросами обращайтесь к Татьяне Крестьяновой, руководителю проектов CNews Conferences. Телефон +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, tkrestyanova@itzconf.ru.