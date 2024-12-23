Российский госсектор занял 50% рынка строительства дата-центров

В 2024 г. госзаказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД). Затраты госсектора на строительство ЦОДов достигли 60 млрд руб. Параллельно госструктуры постепенно переводят свою ИТ-инфраструктуру из коммерческих ЦОДов в ведомственные.

Рекордное вложение

В 2024 г. государственный заказ генерировал половину выручки компаний, занимающихся проектированием и строительством центров обработки данных (ЦОД), со слов директора по эксплуатации ЦОДов компании Nubes Антона Турсунова. Эту информацию также подтвердил и руководитель направления Cloud & IoT компании J’son & Partners Consulting Антон Салов.

По информации «Коммерсант», драйвером роста российского рынка ЦОДов стал именно госсектор. В 2024 г. в эксплуатацию ввели, например, ЦОДы «Росатома», федеральный ЦОД Министерства внутренних дел (МВД) России, единый ЦОД Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды), вычислительные мощности правительства Москвы. Сюда также можно отнести ЦОДы Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральная миграционная служба (ФМС).

Затраты государственного сектора на строительство ЦОДов достигли 60 млрд руб., примерно на ту же сумму были построены коммерческие ЦОДы, уточнил Салов. Параллельно госструктуры постепенно переводят свою ИТ-инфраструктуру из коммерческих ЦОДов в ведомственные, уточняет Турсунов. В качестве примера ведомственного ЦОДа эксперт назвал дата‑центры Министерства обороны (Минобороны) России.

Nubes Российский государственный сектор в 2024 г. занял рынка по строительству дата-центров 50%

На собственном ЦОДе ведомство развернуло новую электронную ИТ-систему под названием Единый реестр воинского учета (ЕРВУ), говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти группы компаний (ГК) «РТК-ЦОД» Дмитрий Панышев. Государственный сектор в 2024 г. лишь продолжает наращивать мощности как на федеральном, так и на региональном уровнях. Панышев продолжает, услуги государственных учреждений все больше переходят в цифровой формат, происходит накопление массивов данных и актуализация ИТ‑систем для их анализа и хранения. Яркий пример такого проекта, это аппаратно-программный комплекс (В) «Безопасный город» для Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России. В ИТ-системе обрабатываются данные биометрии и камер видеонаблюдения в местах скопления людей, в жилых домах, на дорожной городской сети, железнодорожном и авиасообщении, на стратегических объектах, говорит он.

Нехватка мощностей

В основные тренды 2024 г. входит развертывания собственных ЦОДов крупными компаниями, которые получили название корпоративных дата‑центров. Собственные ЦОДы продолжает активно строить «Ростелеком», крупнейшие коммерческие и государственные банки, лидеры добывающей отрасли, перечисляет партнер, лидер практики технологического консультирования компании «Деловые Решения и Технологии» Тимофей Хорошев.

Российским корпорациям не хватает вычислительных мощностей на рынке, поэтому они занялись строительством ЦОДов самостоятельно, объясняет Турсунов. Такие ЦОДы развертывают организации, которые сталкиваются с необходимостью обработки больших объемов собственных данных, например «Яндекс», Wildberries, 1С.

В ноябре 2024 г. «Сбер», ВТБ и «Т‑банк» обратили внимание на проблемы с поиском территорий в России для строительства ЦОДов, необходимых в том числе для развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ), и на нехватку свободных мощностей.

Лидеры по строительству

В 2023-2024 г. отмечен вывод на рынок colocation большого количества новых стойко-мест. Они предназначены в первую очередь для крупных клиентов, которые нуждаются в аренде больших площадок, порой это выделенные операторские залы на несколько сотен стойко-мест. Многие крупные покупатели заказывают стойко-места уже на стадии строительства и бронируют часть стойко-мест на 1-2 года вперед с планами расширения.

В течение пяти лет продолжается рост концентрации рынка. Доля лидеров рынка резко увеличилась в 2020 г. после слияния двух крупнейших российских операторов коммерческих дата-центров «РТК-ЦОД» и DataLine в конце 2019 г.

Итоги строительства новых ЦОДов за последние три года демонстрируют выделение на российском рынке трех лидеров – компаний «РТК-ЦОД», «Росатом» и IXcellerate. Бурное строительство новых ЦОДов приводит к дефициту опытных строителей ЦОДов и организаций, специализирующихся на проектировании, строительстве и оснащению дата-центров. В этой связи заметны переходы высококлассных специалистов из одного ЦОДа в другой.

Господдержка

Правительство России обращает внимание на необходимость приоритетного развития ИТ-отрасли. В 2025 г. на смену национальному проекту «Цифровая экономика» должен прийти новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Бизнес-сообщество надеется, что в рамках новой программы будет уделено внимание и развитию рынка коммерческих ЦОДов как основы ИТ-инфраструктуры.

На сегодня наиболее актуальной мерой поддержки развития отрасли является финансовая поддержка инвестиционных проектов в части субсидирования кредитов, что поддержит и простимулирует инвестиционную активность на рынке строительства цифровой инфраструктуры в условиях высокой кредитной ставки.