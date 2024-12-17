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ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского

Новым главой Комитета Госдумы по информационной политике стал Сергей Боярский. Прежний глава Комитета Александр Хинштейн сложил депутатские полномочия в связи с назначением врио главы Курской области.

Новый глава ИТ-комитета Госдумы

Государственная Дума приняла постановление о назначении Сергея Боярского председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ранее он занимал должность замглавы Комитета.

Александр Хинштейн, ранее возглавлявший ИТ-комитет Госдумы, в начале декабря 2024 г. был назначен Президентом России Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности главы Курской области. Соответственно, он сложил свои депутатские полномочия.

Биография Сергея Боярского

Сергей Боярский – сын актера Михаила Боярского, с 1970-х годов знаменитого своими киноролями и музыкальными проектами.

В 1990-х Сергей Боярский начал заниматься различными бизнес-проектами в Санкт-Петербурге: работал в «Балтонэксим», участвовал в создании торговых комплексов «Южный Полюс» и «Променад», а также был соучредителем интернет-журнала Modorama.

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«Единая Россия»
Сергей Боярский стал новым главой Комитета Госдумы по информационной политике

В 2012 г. стал работать в Администрации Санкт-Петербурга в должности советника губернатора Александра Полтавченко по связям с общественностью, тогда же возглавил телеканал «Санкт-Петербург». В этой должности они инициировал принятие закона «о 21-кнопке», обязывающий операторов телевещания в обязательном порядке осуществлять вещание региональных каналов.

В 2016 г. стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и сопредседателем Центрального совета сторонников партии. В 2018 г. создал Центр поддержки гражданских инициатив. В 2021 г. был переизбран в Госдуму.

Какие законы написаны Сергеем Боярским

Боярский был соавтором ряда громких законов о регулировании интернет-отрасли. Один из них – это принятый в 2020 г. закон о социальных сетях, обязывающий их осуществлять саморегулирование.

В том же году был принят другой, подготовленный Боярским закон, запрещающий интернет-площадкам осуществлять цензуру и блокировать общественно важные материалы.

В 2021 г. был принят закон «О приземлении интернет-компаний», обязывающий иностранные интернет-компании открывать в России представительства. Он был написан рядом депутатом, включая Александра Хинштейна и Сергея Боярского.

Игорь Королев

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