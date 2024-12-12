Россияне выпустили уникальное устройство, которое делает ненужными фитнес-трекеры

Сбербанк выпустил умное кольцо, заменяющее собой умные часы и фитнес-браслеты. Устройство, как и обычное кольцо, надевается на палец и позволяет освободить запястье от аксессуаров. Доступен трекинг сна, пульса, кислорода в крови и уровня стресса. Данные передаются на смартфон. Старт продаж – в начале 2025 г.

И украшение, и доктор

Сбербанк сообщил CNews о выпуске смарт-кольца – нового умного устройства в коллекции Sber. Для России рынка это уникальный гаджет, утверждают в Сбербанке, поскольку на момент выхода материала ни одна отечественная компания не выпускала устройства подобного рода.

Да и в целом на мировом рынке смарт-колец пока совсем немного, и большую их часть предлагают малоизвестные бренды. Исключением является лишь компания Samsung – в ее ассортименте умное кольцо появилось в начале 2024 г. Крупные вендоры продолжают делать ставки на фитнес-браслеты и умные часы.

Кольцо Сбербанка будет продаваться под брендом Sber. Его разработкой занимались специалисты бывшей дочерней компании банка – SberDevices. Старт продаж назначен на начало 2025 г.

Подробностей мало

К моменту выхода материала информации о кольце Sber было сравнительно немного. Редакция CNews направила в Сбербанк вопросы об аппаратных спецификациях, цене устройства, а также о количестве размеров кольца (толщина пальцев у всех разная) и ожидает ответа.

Корпус кольца изготовлен из сплава титана и имеет покрытие, обработанное по технологии PVD - на поверхность металла (чаще всего титана и циркония), находящегося в среде вакуума, оказывается воздействие молекулами других металлов. Это делается с целью увеличения прочности и твердости поверхности.

Вес кольца составляет 5 граммов. На старте продаж будет доступно четыре цвета – матовый серый и матовый черный, серый и черный хром. Производитель обещает до семи дней работы на одном заряде. Корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Что умеет новинка

В отличие от смарт-часов и большинства фитнес-браслетов, кольцо Sber не располагает собственным дисплеем и потому работает в паре со смартфоном и установленным на него специализированным приложением. Напомним, что Сбербанк находится под санкциями, вследствие чего Google и Apple удаляют его приложения из своих магазинов. Редакция задала разработчикам вопрос о реализации работы кольца в паре с iPhone (на Android можно скачивать приложения из любых источников) и ожидает ответа.

Сбербанк Вероятнее всего, кольцо Сбербанка будет доступно в разных размерах

По словам разработчиков, кольцо Sber располагает всеми базовыми функциями фитнес-трекеров и умных часов. В числе прочего оно способно фиксировать частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию (насыщение крови кислородом), а также вести подсчет шагов и сожженных калорий.

Полученные данные алгоритмы анализируют и интерпретируют в виде ключевых показателей, по которым можно судить о физическом состоянии. Эти показатели – общий ресурс организма, качество сна, а также уровни стресса и активности.

Разработчики утверждают также, что кольцо собирает данные о здоровье с большей точностью, нежели устройства, носимые на запястье. По их словам, кольцо обеспечивает наиболее плотное прилегание к коже ввиду того, что именно на пальцах сосуды расположены ближе всего к коже.

Помощь нейросети

Обработкой собранных кольцом данных занимается GigaChat – фирменная нейросеть Сбербанка. На основе полученной информации она может составлять рекомендации для коррекции образа жизни и улучшения общего самочувствия.

Разработчики уверяют, что GigaChat хорошо справится с поставленной задачей, так как была дообучена на медицинских данных. Также искусственный интеллект Сбербанка в 2024 г. сдал экзамен по специальности «Лечебное дело».