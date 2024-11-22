Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря

3 декабря 2024 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2024».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

С докладами выступят:

Павел Евтюнин, директор, Муниципальное казенное учреждение «Волгоградский инженерный центр»;

Дмитрий Шаруев, управляющий директор – руководитель Центра клиентского сервиса и дистанционных продаж, «Согаз»;

Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков, Ингосстрах;

Владимир Шаршаков, руководитель группы прямых продаж управления телемаркетинга, СК «Согласие»;

Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;

Юрий Оносовский, руководитель клиентского сервиса и контакт-центра, «Здравсити»;

Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса, DPD в России;

Елена Куличенко, начальник отдела «Контактный центр», «Алроса Бизнес-сервис»;

Михаил Чернышов, руководитель управления клиентской поддержки, Sokolov;

Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;

Михаил Гордеев, руководитель направления, МТС Exolve;

Дмитрий Макаренко, директор по развитию, 3iTech.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

Каким был 2024 г. для рынка контакт-центров?

Перешли ли российские контакт-центры на российские решения?

Что заставляет заказчиков использовать иностранные продукты?

Как привлечь и удержать операторов?

Какие задачи можно передать ИИ?

Особенности контакт-центра для государственных организаций.

Контакт-центр крупной компании.

Аутсорсинговый контакт-центр.

Технологии для контакт-центров

Проекты и кейсы

Может ли контакт-центр генерировать прибыль?

Как оценить эффективность использования ИИ?

Готовы ли клиенты общаться с ботами?

Оценка удовлетворенности клиентов работой контакт-центра.

GPT в контакт-центрах.

Как привлечь и удержать операторов?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.