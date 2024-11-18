CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО

CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.

Итоги CNews FORUM 2024

Семнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.

«Российские организации за последние годы успешно преодолели беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, которое выразилось в атаках на ИТ-инфраструктуру и в блокировке прямого доступа к иностранным технологиям. Произошло то, чего не ожидал никто: экономика России не только не рухнула под давлением иностранных ограничений, но продемонстрировала бурный рост. Это стало возможным в том числе благодаря высокому уровню цифровизации государственного управления и бизнеса», – говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максутом Шадаевым.

CNews FORUM 2024 традиционно вызывает пристальный интерес ИТ-профессионалов и бьет рекорды посещаемости

Затем в пленарной части форума выступили директор по цифровым и информационным технологиям «Сибур» Алиса Мельникова, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим» Ирина Пирогова, вице-президент и директор департамента управления программой «Гостех» Сбера Алексей Козырев, вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец, директор департамента информационных технологий «Кофемании» Николай Галкин и многие другие.

Своим видением ключевых тенденций цифровизации в России поделились представители крупнейших компаний: Сбер, «Альфа Капитал», «М.Видео-Эльдорадо», LANSOFT, Альфа-Банк, Банк ГПБ, Фирма «1С», SberDevices, «Ростелеком», «ГМК «Норильский никель», SOKOLOV, Rutube, X5 Group, «Русал», «Базис», Postgres Pro, СберТех, «Т1 Облако», «Диасофт», Global ERP, «Скала^р».

В сессионной части было проведено шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 27 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.

Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2025 г.