CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО
CNews FORUM 2024 собрал рекордное количество участников. Его посетили более 1800 участников. Было представлено около 150 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 70 стендах.
Итоги CNews FORUM 2024
Семнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.
«Российские организации за последние годы успешно преодолели беспрецедентное давление со стороны недружественных стран, которое выразилось в атаках на ИТ-инфраструктуру и в блокировке прямого доступа к иностранным технологиям. Произошло то, чего не ожидал никто: экономика России не только не рухнула под давлением иностранных ограничений, но продемонстрировала бурный рост. Это стало возможным в том числе благодаря высокому уровню цифровизации государственного управления и бизнеса», – говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.
CNews FORUM 2024 традиционно вызывает пристальный интерес ИТ-профессионалов и бьет рекорды посещаемости
Затем в пленарной части форума выступили директор по цифровым и информационным технологиям «Сибур» Алиса Мельникова, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК ФСК Дмитрий Цыганков, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим» Ирина Пирогова, вице-президент и директор департамента управления программой «Гостех» Сбера Алексей Козырев, вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец, директор департамента информационных технологий «Кофемании» Николай Галкин и многие другие.
О ходе цифровизации в одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса участникам форума расказал Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO
Виктор Урусов, генеральный директор компании «Скала^р»: Выручка компании выросла в прошлом году на 40%, продажи отдельных типов машин взлетели в несколько раз. Сегодня компания выступает за новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, когда вместо точечного импортозамещения создается целостный технологически независимый ИТ-ландшафт на готовых и предустановленных программного-аппаратных комплексах
О пути от систем управления предприятием к экосистемам управления бизнесом собравшимся рассказал Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям Фирмы «1С»
Темой выступления Алиса Мельникова, директор по цифровым и информационным технологиям компании «СИБУР»: Значительный потенциал для повышения эффективности крупных компаний скрыт не только во внутренний цифровизации, но и в налаживании с помощью информационных систем межотраслевой кооперации.
Награждение CNews AWARDS Константина Масляного, бизнес-партнера CoWork в номинации «Коммуникационная платформа: продукт года»
Участники форума заглянули в будущее ИТ-отрасли России и оценили пять трендов цифровизации ближайших лет в докладе Дмитрия Цыганкова, вице-президента по ИТ и цифровой трансформации, ГК ФСК
О том как четыре платформенных low-code-решения в сегменте корпоративного софта вошли в единый продуктовый портфель рассказал Андрей Шарак, генеральный директор компании LANSOFT
Награждение CNews AWARDS Михаила Семенова, лидера продукта Platform V Pangolin в номинации «СУБД для корпоративного сегмента»
Иван Панченко, заместитель генерального директора компании Postgres Pro: По итогам прошлого года доля рынка российских разработчиков систем управления базами данных выросла с 66% до 82%, а выручка, в среднем, увеличилась на 48%.
Награждение CNews AWARDS Анны Филипиди, дирекция по Информационным системам ИТ, «ЕВРАЗ» и Станислава Лазукова, генерального директора Tdata в номинации «Управление данными в промышленности»
О новых трендах рынка виртуализации рассказывает Иван Ермаков, коммерческий директор компании «Базис»