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ПСБ планирует в течение года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

ПСБ имеет успешный опыт применения технологий открытого банкинга в сфере онлайн-кредитования предпринимателей, а следующим шагом может стать интеграция открытых API в платежные операции корпоративных клиентов, ПСБ планирует реализовать этот функционал в течение 2025 года. Об этом рассказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса ПСБ, в ходе деловой программы форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

Безопасный обмен данными экономит 30% времени клиентов

ПСБ первым на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счетам из других банков, а достаточно дать согласие на передачу сведений в электронном виде. В результате клиенты смогли сэкономить порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки. А банк существенно сократил риски, связанные с возможными ошибками при подаче данных по счетам и оборотам заемщика.

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Клиенты сэкономили порядка 30% своего времени, потраченного на оформление кредитной заявки

«В настоящее время мы активно работаем над реализацией функционала мультибанкинга, который объединит в одном интерфейсе все финансовые продукты клиента вне зависимости от того, в каком банке они были открыты. Следующим этапом мы видим запуск пилотного проекта по внедрению открытых API в платежные транзакции малого бизнеса. Тестирование стандартов планируем завершить в течение следующего года, и по итогу предоставим нашим клиентам возможность проводить платежи со счетов других банков в одном интернет-приложении», — сказал Иван Паткин.

erid:LjN8K8jCqРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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