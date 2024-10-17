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Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления

Вслед за уходом с поста председателя правления «Ренессанс Банка» Татьяны Хондру, 12 октября 2024 г. принял решение покинуть свою должность Андрей Сабынин, старший вице-президент и руководитель блока «Технологии», занимавшийся в банке ИТ-задачами. Также банк покинул ряд топ-менеджеров.

Уход топ-менеджеров

Андрей Сабынин, старший вице-президент и руководитель блока «Технологии» компании покинул свою должность вслед за уходом председателя правления «Ренессанс Банка» Татьяны Хондру. Как рассказал CNews Андрей Сабынин, он принял решение покинуть «Ренессанс Банк» 12 октября 2024 г. В «Ренессанс Банке» Андрей Сабынин отвечал за деятельность блока «Технологии», в который входили ИТ, операционный департамент и информационная безопасность. Андрей Сабынин подчинялся непосредственно Татьяне Хондру и, по его словам, «в связи с уходом непосредственного руководителя, принял решение развиваться как профессионал в другом месте».

В разговоре с CNews Андрей Сабынин упомянул, что в «Ренессанс Банке» произошли существенные корпоративные изменения. Вместе с уходом Татьяны Хондру, выступавшей первым лицом компании, из банка ушел еще ряд топ-менеджеров: это финансовый директор Ия Малахова и HR-директор Елена Титова.

Смена состава

По словам Андрея Сабынина, с новым местом работы он пока что не определился. Выполнять его обязанности будет ИТ-директор банка Александр Шестаков.

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Авторство: Brateevsky. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, Википедия
Андрей Сабынин упомянул, что в банке произошли существенные корпоративные изменения

Как заявил в разговоре с CNews Андрей Сабынин, за год работы на своей должности он «сократил расходы и оптимизировал при обеспечении уровня доступности всех показателей нормативов деятельности совокупно на 38%». Андрей Сабынин работал в «Ренессанс Банке» с сентября 2023 г. Среди его предыдущих мест работы – банки «Открытие» и «Альфа-Банк Казахстан».

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Андрей Сабынин, бывший старший вице-президент «Ренессанс Банк»

По информации пресс-службы банка, Татьяна Хондру 14 октября 2024 г. покинула пост председателя правления, чтобы «сделать паузу в своей профессиональной деятельности и посвятить больше времени семье и личным проектам». С 15 октября 2024 г. обязанности председателя правления исполняет зампред правления Сергей Королев.

Татьяна Хондру занимала этот пост с сентября 2021 г., ее стаж работы в организации в целом составил 20 лет.

Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ранее «Ренессанс Капитал») начал работать под брендом «Ренессанс Кредит» с 2007 г. Официальное наименование «Ренессанс Кредит» банк носит с 2013 г. В декабре 2022 г. банк объявил о ребрендинге торговой марки на «Банк Ренессанс» с января 2023 г., с сохранением юридического наименования.

CNews задал вопросы пресс-службе банка и готов опубликовать комментарий.

Вадим Попов

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