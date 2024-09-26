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Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц

Сервис «Банковское сопровождение контрактов» (БСК), реализуемый ПСБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Corporate», по итогам исследования Markswebb занял второе место в рейтинге «Digital Сorporate Banking rank 2024».

Контроль платежей по разным критериям

Компания Markswebb провела исследование цифровых банковских решений, по результатам которого сервис ПСБ занял второе место. Функционал БСК постоянно совершенствуется, а клиенту доступен полностью бесшовный сервис, который включает контроль платежей по разным критериям по требованию клиента. Это может быть контроль сметы до любой глубины цепочки субподрядчиков, отслеживание согласованных контрагентов в рамках исполнения контракта, возможность проводить только разрешенные платежи и операции. Банковское сопровождение контрактов сегодня стало неотъемлемой частью коммерческих сделок, позволяя бизнесу эффективно управлять расходами и оптимизировать затраты. Если ПСБ сопровождает проект, кредитором которого является, то для клиента снижается стоимость привлекаемых финансовых ресурсов. Все операции осуществляются в режиме реального времени.

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В ПСБ сервис БСК цифровизирован на 100%

«В ПСБ сервис БСК цифровизирован на 100% и реализуется через систему ДБО «PSB Corporate», которая включена в реестр российского программного обеспечения. Удобное подключение, широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс сервиса позволили увеличить количество пользователей БСК за последние два года в два раза. Дополнительным преимуществом сервиса ПСБ является онлайн формирование электронного досье всех документов, поступающих в рамках исполнения платежей по контракту. Таким образом, всегда можно скачать провалидированную банком в рамках сервиса первичную документацию, обосновывающую исполнение обязательств по контракту», — рассказала Анна Кабанова, старший вице-президент, директор по цифровизации, сопровождению и поддержке корпоративного бизнеса ПСБ.

По итогам исследования Markswebb «Digital Сorporate Banking rank 2024», система дистанционного банковского обслуживания «PSB Corporate» вошла в топ-5 финтех-сервисов для крупного бизнеса.

erid:LjN8JtHoLРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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