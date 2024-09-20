Сбербанк переходит на VDI отечественного разработчика

Сейчас по всей стране идет массовая миграция на импортонезависимые ИТ-продукты, так как это оптимальный способ сохранить работоспособность организаций и открыть возможности для дальнейшего развития экономики. Одной из самых востребованных технологий стала инфраструктура виртуальных рабочих мест — VDI: она позволяет повысить степень мобильности персонала, сократить расходы на ИТ-систему и нарастить эффективность многих бизнес-процессов.



VDI-импортозамещение

В этом году в Сбербанке стартовал масштабный проект замещения иностранного ПО, в рамках которого внедряется инновационное решение Termidesk от компании «Увеон – облачные технологии», входящей в состав «Группы Астра». Это масштабное внедрение призвано создать сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 000 сотрудников банка, и его реализация обещает быть не только надежной и безопасной, но и максимально удобной.

Эксперты банка протестировали множество российских VDI-систем. Ключевыми требованиями стали наличие собственного протокола доступа, эффективный балансировщик нагрузки для VDI и терминальных сервисов и инструмент удаленной поддержки. В число важных аспектов также вошли гибкость в управлении профилями пользователей и возможность масштабирования. Система должна гарантировать высокий уровень отказоустойчивости как на уровне Центра обработки данных (ЦОДа), так и в масштабах всей инфраструктуры, соответствуя более чем 200 требованиям.

© pressmaster / Фотобанк Фотодженика Ожидается, что перевод большинства сотрудников банка на это решение должен завершиться в начале 2025 года

Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в объеме 100 000 пользовательских подключений и более, а также наличию собственного протокола доступа Tera, который оптимизирует соединения даже на слабых каналах связи.

Незаметный переход

Важно отметить, что внедрение Termidesk проходит для сотрудников банка практически незаметно. Команда «Астра Консалтинг», отвечающая за реализацию проекта, тщательно прорабатывает каждый этап, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы и сохранить привычный рабочий процесс.

«Мы стремимся не только к надежности и безопасности, но и к тому, чтобы сотрудники Сбербанка могли работать так же эффективно, как и прежде», – комментирует Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон – облачные технологии».

Алексей Ларин, исполнительный директор в департаменте современных цифровых пользовательских решений (SberUser) Сбербанка, подчеркивает: «Замена Citrix на Termidesk является не простой задачей, но благодаря совместным усилиям нашей экспертной команды и разработчиков Termidesk удалось сохранить высокие стандарты обслуживания клиентов банка. Мы понимаем, что от успешной реализации этого проекта зависит качество работы нашей ИТ-инфраструктуры».

Среди ключевых преимуществ Termidesk – компонент «Агрегатор», который значительно упрощает управление системой, а также высокая отказоустойчивость и катастрофоустойчивость архитектуры. Все это вкупе позволяет гарантировать, что процесс перехода не повлияет на высокий уровень обслуживания клиентов Сбербанка.

«Замещение западных продуктов на отечественные технологии гарантирует стабильность услуг для клиентов банка, что соответствует миссии компании и высоким стандартам обслуживания. Команды экспертов банка и "Увеон" продемонстрировали высокий профессионализм и вовлеченность в достижение общих целей», – добавляет Андрей Карлов, старший управляющий директор-директор департамента современных цифровых пользовательских решений (SberUser) Сбербанка.

Таким образом, Сбербанк не только делает шаг к полной независимости от зарубежных технологий, но и создает комфортные условия для своего персонала, что, безусловно, положительно скажется на общей эффективности работы. Ожидается, что перевод большинства сотрудников банка на это решение должен завершиться в начале 2025 г.