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Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

ПСБ занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков: «Мобильный банк как платформа», «Рассчетно-кассовое обслуживание», «Корпоративные карты», «Прием платежей», «Привлечение средств» и «Депозиты». Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb.

Критерии оценки

Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональности сервисов. Всего в рейтинге были представлены приложения 11 банков. Каждый участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и 782 критериям пользовательского опыта. Эксперты Markswebb отдельно отметили сильные стороны приложения ПСБ — настройку приема платежей, услугу онлайн-кредитования и цифровое решение для депозитных продуктов. Так, по оценке аналитиков, развитие мобильного банка ПСБ направлено на персонализацию пользовательских ролей и учитывает потребности конкретного предпринимателя при постоянном улучшении интерфейса, функциональности, а также расширении линейки продуктов, тарифов и подписок.

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© Rangizzz / Фотобанк Фотодженика
ПСБ занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса

«ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг», — комментирует Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

erid:LjN8KZwzZРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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