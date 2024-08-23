ПСБ в Севастополе организовал для школьников летнее трудоустройство в технопарк «ИТ-Крым»

ПСБ в Севастополе поддержал движение губернаторских школьных трудовых отрядов и принял на летнюю работу в ИТ-Центр ПСБ на территории технопарка «ИТ-Крым» 50 старшеклассников.



Летнее трудоустройство

Ребята познакомились с основами тестирования и разработки сайтов, участвовали в мастер-классах по развитию лидерских качеств и полезных навыков, после чего выполнили серию практических заданий.



В роли наставников выступили сотрудники блока информационных технологий ПСБ, которые поделились личным опытом работы в финтехе и раскрыли секреты успешной карьеры в ИТ. На память о стажировке каждый участник получил набор брендированной сувенирной продукции.

Наставниками выступили эксперты ПСБ

«Подготовка квалифицированных кадров – основа для укрепления технологического суверенитета отечественной банковской системы, поэтому привлечение талантливых молодых людей в сферу ИТ входит в число стратегических задач ПСБ. В Севастополе в этом направлении проводится большая работа: создан ИТ-Центр ПСБ на базе технопарка "ИТ-Крым", регулярно организуются митапы для ИТ-специалистов Крымского полуострова, запущена программа "Школа цифровых ролей", в рамках которой банк обучает студентов вузов востребованным ИТ-специальностям. Взаимодействие со школьниками – это особый формат профориентационной работы, который дает возможность подросткам ближе познакомиться с миром высоких технологий, увидеть "внутреннюю кухню" ИТ-подразделения федерального банка и сформировать представление о работе в сфере финтеха», – прокомментировал Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.

«Еще в начале лета на встрече с руководителем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым, когда мы обсуждали развитие ИТ-сферы в Севастополе, я предложил запустить программу по трудоустройству школьников на лето в сферу банкинга. Петр Михайлович эту идею сразу поддержал, и буквально за пару недель удалось сформировать такой "цифровой отряд". Всего отобрали 50 ребят, которые прошли обучение, а после смогли поработать тестировщиками сайта. Наставниками у ребят были сотрудники цифровой лаборатории ПСБ. Впервые в истории банка, когда школьники, несовершеннолетние пришли на работу, на стажировку в банк. И это такое ноу-хау, которое, возможно, будет распространено и в других регионах нашей страны. Благодарю Петра Михайловича и всю команду банка за поддержку нашего проекта Губернаторских школьных трудовых отрядов», – прокомментировал Михаил Развожаев, губернатор Севастополя.