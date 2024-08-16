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Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

Технологии для финсектора

  • АБС — вчера, сегодня, завтра.
  • От legasy решений к цифровым банковским платформам.
  • Как повысить клиентоцентричность.
  • Цифровые услуги для бизнеса.
  • Банки как площадка для получения госсервисов.
  • Настоящее и будущее биометрических сервисов.
  • Искусственный интеллект в финансовых организациях.
  • Можно ли доверять данные облакам.
  • Собственная разработка ПО — инструменты и возможности.
  • Главные вопросы к ИТ-компаниям.

Проекты в финансовом секторе

  • Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
  • Банковские приложения для граждан и организаций.
  • Борьба с киберпреступниками — важнейшая задача.

Среди спикеров конференции:

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, «МТС Банк»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Александр Борискин, заместитель генерального директора по архитектуре и инновациям, «ФлексСофт»;
Александр Григорук, директор по развитию инноваций, банк «Русский Стандарт»;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, «Абсолют Банк»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк;
Николай Петелин, руководитель направления цифровых сервисов, малый бизнес, Росбанк;
Евгений Горошко, технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, банк «Уралсиб»;
Анастасия Куракина, руководитель дирекции развития розничных продуктов, банк «Уралсиб»;
Станислав Бакланов, куратор направления цифрового бизнеса и инноваций, Альфа-Банк;
Дмитрий Вандышев, владелец продукта Platform V SOWA, «СберТех»;
Даниил Балдин, менеджер по продукту, «СберТех»;
Константин Федоров, эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT;
представитель компании Selectel.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.

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