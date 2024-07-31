CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге

Оформить льготную ипотеку смогут сотрудники организаций из сферы информационных технологий (ИТ). Правительство России продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 г. При этом с августа этого года максимальная ставка будет составлять 6% годовых, а максимальная сумма кредита будет равна 9 млн руб.

Продление льготной ИТ-ипотеки

Правительство России приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 г. Об этом в конце июля 2024 г. говорится в сообщении кабмина.

Программа льготной ИТ-ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г., но теперь Правительство России продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 г. С августа 2024 г. максимальная ставка будет составлять 6% годовых, а максимальная сумма кредита будет равна 9 млн руб. Ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, так как ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах.

ipo6.jpg

FreePik
Правительство продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 года с новыми условиями

Со слов председателя Правительства России Михаила Мишустина, укрепление кадрового потенциала ИТ-индустрии – наш приоритет. Будем и дальше делать все необходимое для создания комфортных условий работы ИТ-специалистов, занятых в этой сфере.

Правительство России установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должен составлять 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах - 90 тыс. руб. в месяц.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому в настоящее время наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 г. приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных ИТ-специалистов», – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Всего до конца 2024 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Согласно опубликованному документу на сайте кабмина, программа охватывает ИТ-специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

Основная цель кредита: покупка строящейся квартиры или жилого дома с земельным участком у застройщика-юрлица по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по нему с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем; покупка готовых квартиры, таунхауса или дома с земельным участком у первого собственника – юридического лица или инвестиционного фонда и его управляющей компании или индивидуального предпринимателя (застройщика); cтроительство жилого дома на собственном земельном участке; cтроительство жилого дома с одновременной покупкой земельного участка.

История развития ипотеки в России

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента России Владимира Путина в 2022 г.

По данным Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, на сентябрь 2023 г. льготную ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. профильных ИТ-специалистов с момента запуска программе. Объем выданных кредитов в рамках этой программы превысил 207 млрд руб.

Как показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», большинство россиян – 66% - считают, что самыми перспективными в 2024 г. будут специальности в сфере ИТ и рабочие профессии. На вопрос о том, почему именно эти профессии будут перспективными, чаще всего россияне отмечали большие зарплаты (43%) и высокую конкуренцию работодателей за кадры (43%). Также респонденты указали на перспективы развития профессии в России и других странах (39%), престижность специальности (32%), возможность для удаленной работы (25%) и высокий карьерный потенциал (23%).

В апреле 2024 г. Правительство России увеличил лимит по ИТ-ипотеке с 500 до 700 млрд руб. Отмечалось, что за счет этого улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тыс. семей. Выделенные средства «Дом.РФ» распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди кредиторов были Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Альфа-банк, Росбанк и другие. В июне банки заявили о том, что выделенный лимит был исчерпан.

В этой связи в этом году правительство приняло решение дополнительно выделить более 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд руб.) будет выделена уже в третьем квартале этого года. Предполагается, что это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тыс. ИТ-специалистов.

За все время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб. Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Хакерам-вымогателям выплачен крупнейший в истории выкуп в сумме $75 миллионов

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Россия вышла на первое место в мире по числу баз данных, слитых в даркнет

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

Показать еще

Наука

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам
Показать еще