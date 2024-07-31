Программистам продлили льготную ИТ-ипотеку до 2030 г., но только не в Москве и Петербурге

Оформить льготную ипотеку смогут сотрудники организаций из сферы информационных технологий (ИТ). Правительство России продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 г. При этом с августа этого года максимальная ставка будет составлять 6% годовых, а максимальная сумма кредита будет равна 9 млн руб.

Продление льготной ИТ-ипотеки

Правительство России приняло решение продлить программу льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов до 2030 г. Об этом в конце июля 2024 г. говорится в сообщении кабмина.

Программа льготной ИТ-ипотеки для сотрудников ИТ-компаний была запущена в апреле 2022 г. и была рассчитана до конца 2024 г., но теперь Правительство России продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 г. С августа 2024 г. максимальная ставка будет составлять 6% годовых, а максимальная сумма кредита будет равна 9 млн руб. Ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург, так как ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах.

FreePik Правительство продлило льготную ИТ-ипотеку до 2030 года с новыми условиями

Со слов председателя Правительства России Михаила Мишустина, укрепление кадрового потенциала ИТ-индустрии – наш приоритет. Будем и дальше делать все необходимое для создания комфортных условий работы ИТ-специалистов, занятых в этой сфере.

Правительство России установило и требования к среднему уровню дохода ИТ-специалиста для получения льготы на ИТ-ипотеку. Так, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должен составлять 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах - 90 тыс. руб. в месяц.

«На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому в настоящее время наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 г. приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тыс. региональных ИТ-специалистов», – сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Всего до конца 2024 г. на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов. Оформить ИТ-ипотеку можно на покупку как строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Согласно опубликованному документу на сайте кабмина, программа охватывает ИТ-специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

Основная цель кредита: покупка строящейся квартиры или жилого дома с земельным участком у застройщика-юрлица по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по нему с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным предпринимателем; покупка готовых квартиры, таунхауса или дома с земельным участком у первого собственника – юридического лица или инвестиционного фонда и его управляющей компании или индивидуального предпринимателя (застройщика); cтроительство жилого дома на собственном земельном участке; cтроительство жилого дома с одновременной покупкой земельного участка.

История развития ипотеки в России

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе Президента России Владимира Путина в 2022 г.

По данным Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, на сентябрь 2023 г. льготную ИТ-ипотеку получили более 23 тыс. профильных ИТ-специалистов с момента запуска программе. Объем выданных кредитов в рамках этой программы превысил 207 млрд руб.

Как показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», большинство россиян – 66% - считают, что самыми перспективными в 2024 г. будут специальности в сфере ИТ и рабочие профессии. На вопрос о том, почему именно эти профессии будут перспективными, чаще всего россияне отмечали большие зарплаты (43%) и высокую конкуренцию работодателей за кадры (43%). Также респонденты указали на перспективы развития профессии в России и других странах (39%), престижность специальности (32%), возможность для удаленной работы (25%) и высокий карьерный потенциал (23%).

В апреле 2024 г. Правительство России увеличил лимит по ИТ-ипотеке с 500 до 700 млрд руб. Отмечалось, что за счет этого улучшить жилищные условия в рамках программы смогут более 15 тыс. семей. Выделенные средства «Дом.РФ» распределил между 33 кредитными организациями пропорционально объему требований на основе поданных заявок. Среди кредиторов были Сбербанк, ВТБ, банк «Дом.РФ», Альфа-банк, Росбанк и другие. В июне банки заявили о том, что выделенный лимит был исчерпан.

В этой связи в этом году правительство приняло решение дополнительно выделить более 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных ипотечных кредитов. Основная часть потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях (более 23 млрд руб.) будет выделена уже в третьем квартале этого года. Предполагается, что это позволит улучшить жилищные условия порядка 2,5 тыс. ИТ-специалистов.

За все время действия программы ИТ-специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб. Таким образом, установленные показатели были достигнуты досрочно.