CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках Техника
|

У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты

ВТБ намерен консолидировать «Почта Банк», созданный совместно с «Почтой России». По мнению ВТБ, у «Почта Банка» нет достаточных ресурсов и ИТ-бюджетов для выстраивания программы лояльности и создании линейки продуктов.

ВТБ забирает под себя «Почта банк»

Госбанк ВТБ обсуждает возможность интеграции «Почта Банка», созданного совместно с «Почта Россией», в свою структуру. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Почта Банк» имеет неполную линейку продуктов, к примеру, там нет ипотеки и очень ограниченная клиентская база потока «Почты России», - объясняет Пьянов. - Мы четко понимаем, что правильное стратегическое развитие розничного бизнеса – это не генерация дублирующей команды, дублирующей продуктовой линейки, дублирующего ИТ-ландшафта, которые нужно импортозамещать».

«Почта Банк» не в состоянии финансировать, например, такую программу лояльности, как ВТБ финансирует, не в состоянии иметь такой ИТ-бюджет под разные продукты и рекламу, - добавил Пьянов. - Все эти элементы критичны для поступательного, прибыльного развития растущего розничного бизнеса».

Варианты интеграции ВТБ и «Почта Банка»

Сейчас прорабатываются различные сценарии интеграции «Почта Банка» и ВТБ. Возможен вариант с переводом клиентом на баланс ВТБ, как это было с банком «Открытие», или полного присоединения, как это было с РНКБ. При этом необходимо учитывать интересы «Почта России», в том числе инфраструктурный платеж на несколько миллиардов рублей, который каждый год «Почта Банк» должен отчислять за использование отделений «Почта России», говорит Пьянов.

po_700.jpg
Роскомнадзор
ВТБ намерен консолидировать «Почта Банк», созданный совместно с «Почтой России»

В пресс-службе «Почта России» подтвердили факт обсуждения данного вопроса, добавив, что финансовые услуг в любом случае будут доступны клиентам предприятия в не меньшем объеме, чем сейчас. «Зачастую отделение почты – единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финтех-сервисам для жителей удаленных территорий», - отметили на предприятия. – Мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным».

Как создавался «Почта-банк»

«Почта Банк» был создан в 2016 г. «Почта России» и ВТБ. Базой для него стал «Лето банк», принадлежавший ВТБ, «Почта России» выкупила 50% минус одну акцию в нем за 5,5 млрд руб. Контрольный пакет банка оказался у ВТБ.

«Почта Банк» открывает свои офисы в отделениях «Почты России». Филиальная сеть банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживание, всего у «Почты России» 38 тыс. отделений. Клиентская база банка составляет 8,6 млн человек.

ВТБ в 2018 г. под угрозой санкций продал две акции «Почта Банка» его тогдашнему главе Дмитрию Руденко. Таким образом, формально «Почта Банк» в тот момент перестал быть подконтрольной ВТБ структурой.

В 2021 г. ВТБ вернул себе контроль над «Почта Банком». В начале 2022 г. после попадания в санкционные списки ВТБ снова продал две акции «Почта Банка». Их покупателем стал глава банка Александр Пахомов. В конце 2023 г. «Почта Банк» все-таки попал под санкции США.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Сбербанк создал особую ИТ-компанию для развития своей кадровой платформы

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще