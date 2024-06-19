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ПСБ получил премию Finnext за сервис открытия расчетных счетов по биометрии

Жюри премии Finnext признало сервис дистанционного открытия расчетных счетов по биометрии, реализованный ПСБ, лучшим в номинации «За вклад в цифровизацию финансовой отрасли».

Полная цифровизация процессов

«Мы активно внедряем инновационные решения, которые упрощают клиентский путь, так как наша стратегия при работе с бизнесом ориентирована на обеспечение полной цифровизации банковских процессов. Поэтому ПСБ стал одним из первых участников пилотного проекта по открытию бизнеса онлайн, что позволило также запустить процесс дистанционного открытия расчетных счетов по биометрии. Признание коллег мотивирует нас продолжать поиск новых актуальных для сегмента малого и среднего бизнеса решений, выводящих предпринимательскую деятельность на совершенно новый уровень», - сказал Давид Акобия, начальник отдела инновационных проектов департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

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© ArtemisDiana / Фотобанк Фотодженика
ПСБ стал одним из первых участников пилотного проекта по открытию бизнеса онлайн

В марте текущего года ПСБ первым в России дистанционно открыл расчетный счет юридическому лицу в рамках пилотного проекта ФНС России по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий.

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