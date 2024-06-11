«Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi

«Т-банк» (бывший «Тинькофф») приобрел у платежной системы Qiwi факторинговую платформу Rowi. Аналитики полагают, что за счет этой сделки Qiwi смогла досрочно погасить задолженность по облигационным займам на сумму 8,5 млрд руб.

«Т-банк» купил Rowi

«Т-Банк» (бывший банк «Тинькофф») объявил о покупке контрольной доли финтех-патформы Rowi, которая специализируется на факторинговом обслуживании юридических лиц. Продавцом выступила платежная система Qiwi (АО «Киви»). Сумма сделки не разглашается.

В результате сделки «Т-банк» станет владельцем 51% в двух юридических лицах группы Rowi - ООО «Рови Факторинг Плюс» и ООО «Рови Технологии». Сделка требует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Факторинг от Rowi позволяет компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование операций осуществляется с баланса факторинговой компании Rowi.

По мнению «Т-Банка». Rowi является одним из лидеров рынка по количеству активных клиентов МСБ (малый и средний бизнес) благодаря собственной ИТ-разработке и интеллектуальным моделям оценки качества клиентов. Платформа Rowi станет частью экосистемы «Т-Банка» и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.

Возможности для синергии между «Т- Банком» и Rowi

Партнерство сторон откроет новые возможности в сфере факторинга: онлайн-подача заявок в личном кабинете и автоматическое принятие решения; согласование размера финансирования в короткие сроки (от 5 минут до суток); финансирование любых видов поставки поставщиков (в том числе по контрактам с крупными предприятиями, торговыми сетями, участниками госказаза); финансирование селлеров на маркетплейсах; отсутствие ограничений по сумма и индивидуальный подход к согласованию параметров финансирования; аналитика денежных поток в личном кабинете; круглосуточная поддержка по любым вопросам.

«Накопленный командой Rowi опыт в построении скоринговых систем на рынке факторинга поможет нам в короткие сроки запустить новое направление и расширить возможности для финансирования наших клиентов. - заявил руководитель управления кредитования МСБ «Т-Банка» Андрей Моисеев. - Клиенты Rowi также выиграют от такой синергии, получив бесшовный доступ к сервисам «Т-Банка» для бизнеса».

Финансовые показатели и владельцы Rowi

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Рови факторинг плюс» была создана в 2017 г., ООО «Факторинг Технологии» - в 2021 г. Изначально обе компании полностью принадлежали АО «Киви».

В 2020-2021 гг. по 49% в обоих компаниях отошли к ООО «Плюс Менеджмент Групп», представляющий интересы основателей проекта - Евгения Родионова и Виктора Вернова. По 51% в обоих компаниях отошло к головной структуре Qiwi, зарегистрированной на Кипре. Родионов является гендиректором «Рови Технологии», Вернов - гендиректором «Рови Факторинг Плюс».

Затем 51% обеих компаний вернулись в АО «Киви». Далее они оказались в залоге в АО «Тинькофф банк», который теперь приобретает данные доли. «Плюс Менеджмент Групп» сохраняет доли в обоих компаниях, Вернов и Родионов также продолжат руководить проектом.

Выручка «Рови Факторинг Плюс» в 2023 г. составила 3 млрд руб., чистая прибыль - 165 млн руб. Выручка «Рови Технологии» в 2023 г. составила 1 млрд руб7, чистая прибыль - 870 млн руб.

Долги по облигациям Qiwi

Проект Rowi был запущен Qiwi в 2019 г. Первоначально он назывался «Факторинг Плюс». В 2023 г. Qiwi приняла решение о выделении российских активов за периметр группы. Они были объединены в АО «Киви». которое в начале 2024 г. было продано структурам бывшего гендиректора Qiwi Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., она предполагает проведение платежей в рассрочку.

Однако вскоре Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», который является основой бизнеса Qiwi. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о ликвидации «Киви-банка». Работа платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена.

После этого у «дочки» АО «Киви» «Киви финансы» начались проблемы с погашением задолженности по облигационному займу. Облигации были выпущены осенью 2023 г. на общую сумму 8,5 млрд руб. Данные средства были переданы Rowi в виде займа.

Вслед за отзывом лицензии у «Киви-банка» был отозван кредитный рейтинг АО «Киви», что послужило основанием для предъявления облигаций к досрочному выкупу. Компании было предъявлено две оферты на досрочный выкуп облигаций, но по обоим из них наступил технический дефолт. В ходе первой оферты компания выкупила лишь 1.71% от общего числа предъявленных к выкупу облигаций. в ходе второй оферты - 0,56%.

Однако 31 мая «Киви финансы» смогла выйти из дефолта и выкупить 100% предъявленных к выкупу облигаций - 8,3 млн штук. По мнению аналитика долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексея Булгакова, которое приводит агентство «Интерфакс». наиболее вероятным источником средств для выкупа облигаций стала продажа Rowi.

«Проект изначально был реализован как партнерство Qiwi и основателей Rowi, - вспоминает Андрей Протопопов (цитата по «Интерфаксу»). - У Qiwi была совершенно определенная роль в этом проекте: предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов Rowi, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить Rowi ни то, ни другое».