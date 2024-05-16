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В России запустили китайский аналог GitHub

В России запустили платформу открытого ПО Gitee от китайской компании OSChina. После отключения россиян от GitHub отечественный государственный аналог так и не начал работать, зато начал китайский.

Запуск китайской платформы открытого ПО

Китайская OSChina совместно с российской 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти Проект») и ее структурой Xellon запустили в России сервис Gitee, сообщил «Коммерсант». Хранение данных локализовано в дата-центре в Москве.

Проект позволит разработчикам из России использовать открытое ПО китайской оригинальной платформы, включая библиотеку для работы с искусственным интеллектом Hugging Face.

OSChina (Open Source China) — созданный в 2016 г. разработчик платформы для хранения и разработки открытого исходного кода. Его Gitee, как пишет издание, стал второй в мире после GitHub от Microsoft платформой для работы с открытым исходным кодом. Им пользуются более 12 млн разработчиков.

Планы на Россию

В качестве первого набора проектов на запуск отобраны наиболее популярные разработки с Gitee — операционные системы, базы данных, решения для контейнеризации.

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Unsplash - Mohammad Rahmani
В России начнет работать китайская платформа открытого кода

«До конца 2024 г. на платформе gitee.ru планируется разместить 100 тыс. локализованных проектов с открытым исходным кодом, платформа будет предоставлять как бесплатные, так и платные услуги хостинга и работы с репозиториями», — сказал руководитель проекта gitee.ru в Xellon Александр Калошин.

Эксперты считаю, что такая платформа может пользоваться спросом в России, потому что компании ищут аналоги GitHub, который начал блокировать профили российских пользователей весной 2022 г.

Но платформу вряд ли признают российской, то есть госструктуры и компании критической инфраструктуры с ней работать не будут, считает замгендиректора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Директор департамента специальных проектов вендора НОТА (Холдинг Т1) Любовь Орлова отметила также, что у проекта есть «ряд критических рисков, связанных с кибербезопасностью и независимостью». Плюс часть кода написана с использованием иероглифов, что усложняет коммуникацию с технической командой.

Отечественный открытый код

Один из собеседников издания предрек, что проект может стать одним из первых этапов «системной экспансии китайских корпораций на российский ИT-рынок», что может помешать развитию отечественных технологий.

В июне 2023 г. CNews писал, что «Ростелеком» создал доверенный репозиторий открытого кода.

А в марте 2024 г. Сбербанк, один из пострадавших от отказа GitHub работать в России, открыл разработчикам доступ к своему репозиторию GitVerse. Этот проект существует с сентября 2023 г., и полновесных аналогов в России у него почти нет.

Минцифры вынашивало планы по созданию государственного репозитория ПО за 1,39 млрд руб., но от них пока отказались из-за отсутствия финансирования.

Тем временем к нам пришел китайский государственный проект. По данным «Коммерсанта», в 2020 г. платформу Gitee начало развивать Министерство промышленности и ИT Китая, чтобы создать единую и независимую от Запада платформу для работы с открытым ПО. Американский GitHub в Китае тоже блокируется с 2013 г.

Анна Любавина

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