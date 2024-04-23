Россиянам разрешат получать криптовалюту за экспорт. Пока только в экспериментальном режиме

Новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалюте, внесенная в Госдуму, позволит Банку России уже с первого сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для этих целей.



Криптовалюта для расчетов с заграницей

в Госдуму внесена новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалюте. Проект позволит Банку России уже с первого сентября 2024 г. приступить к созданию экспериментальной площадки для этих целей, пишет «Коммерсант».

В пояснительной записке указывается, что одной из основных целей законопроекта является устранение запрета на использование криптовалюты как встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Платить иностранцам криптовалютой за ввозимые товары можно легально уже сейчас. Запрет существует только для экспортеров, пояснил член экспертного совета рабочей группы по криптовалютам Госдумы России Михаил Успенский. Таким образом, добавил он, экспериментально правовой режим (ЭПР) необходим прежде всего «экспортерам для легального получения криптовалюты за поставки своей продукции на мировые рынки».

В новой редакции документа также уточняются правила проведения операций с цифровыми валютами, в том числе их использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами. Помимо этого, в тексте проекта говорится о правах и обязанностях органов и агентов валютного контроля. Также вносятся пояснения о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой.

Экспериментальный режим

В законопроект указано, что расчеты должны проходить в режиме ЭПР и через Банк России.

Регулятор опасается, что рост оборотов в криптовалюте может перекинуться на внутренний валютный рынок России и вытеснить рублевое обращение, сказал изданию независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Экспериментальный режим позволит изолировать внутренний валютный рынок от денежных суррогатов, к которым в России относятся криптовалюты, и оценить пилотный проект с точки зрения роста объемов экспортно-импортных операций, отметил эксперт.

Глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев считает, что по сути, законопроект просто безмерно расширяет права Банка России при установлении ЭПР на криптовалюту.

Управляющий партнер адвокатской коллегии ГРАД Мария Аграновская предполагает, что будет отрабатываться агентская схема, которая уже сложилась, а работа для широкого рынка будет зависеть от результатов эксперимента. В рамках экспериментального правового режима квалификация цифровых валют будет доработана и в законодательство внесены соответствующие изменения. «Стоит ожидать, что по итогам ЭПР будет ограничен также и список участников рынка, которые будут иметь возможность участвовать», — добавила она.

Чего не хватает международным расчетам

Россию отключили от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) в 2022 г. и это создало ряд проблем с международными расчетами.

ФНС попросила Минфин разрешить российским компаниям использовать криптовалюту при взаиморасчетах в рамках внешней торговли в апреле 2022 г. Министерство тогда инициативу в целом поддержало, но посчитало, что она нуждается в глубокой проработке.

На апрель 2022 г. криптовалюта в России находилась под угрозой полного запрета. На этом с января 2022 г. усиленно настаивал Центробанк.

Использовать криптовалюту предполагалось исключительно в качестве инструмента для инвестиций.