Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

Специалисты Сбербанка начали разработку собственной ERP-системы, которая заменит ушедшую из России SAP. Новая разработка поможет контролировать и управлять основными бизнес-процессами в компании.

Разработка ERP-системы

Один из крупнейших банков в России Сбербанк ведет разработку собственной ERP-системы, которая должна стать полноценным аналогом немецкой SAP, рассказал изданию РБК источник, знакомый с планами банка. Такие системы программного обеспечения (ПО) используются для управления и контроля за основными бизнес-процессами в компании. На апрель 2024 г. компания Сбербанк не раскрывает информацию о объеме инвестиций и сроках реализации своего проекта.

По информации РБК, Сбербанк планирует разработать несколько интегрированных систем для управления финансами, закупками, недвижимостью и персоналом на единой ERP-платформе. Эта инициатива направлена на удовлетворение внутренних потребностей Сбербанка, однако в долгосрочной перспективе предполагается возможность предоставления этих решений на рынок для использования другими организациями.

SAP Сбербанк разрабатывает ERP-систему для замены продуктов SAP

Со слов руководителя департамента консалтинга «Эдит Про» (группа «Борлас») Дмитрия Дугина, крупные ERP-системы обычно требуют двух-трех лет практического использования после разработки, и процесс создания может занять до пяти лет. Разработка собственной ERP-системой является значительным финансовым вложением, трудной задачей, и стоимость может доходить до миллиардов рублей или сотен миллионов долларов. Дугина добавил, что выход на рынок ИТ-продукта может произойти ориентировочно в 2030 г. Председатель совета директоров корпорации «Галактика» (разработчик ERP) Антон Мальков допустил, что такая работа требует значительных финансовых вложений, точный размер которых оценить сложно. Сама же «Галактика» вложила в разработку ERP не менее $250 млн.

Уход SAP из России

Производитель программного обеспечения для организаций SAP на апрель 2024 г. является ведущим поставщиком бизнес-приложений в мире. Помимо ERP, разрабатывает системы взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и другие ИТ-продукты.

До марта 2022 г. решения SAP в России использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности. Всего около 1,5 тыс. клиентов в России, включая такие крупные компании, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «Аэрофлот», «Черкизово», «М.Видео-Эльдорадо», а также все нефтегазовые, химические, металлургические компании.

В феврале 2024 г. SAP уведомила российских клиентов о том, что с 20 марта 2024 г. немецкая компания SAP прекратит доступ клиентов из России к своим облачным услугам. В письме, которое цитировало издание РБК, компания SAP просит пользователей до указанной даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Также она выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги». В марте 2024 г. Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) выдало разрешение на поставки в Россию немецкого ПО вплоть до 31 марта 2025 г. В частности, допускается экспорт продуктов компании SAP, которая покинула российский рынок в связи со сложившейся геополитической обстановкой.

В начале апреля 2024 г. «Ведомости» узнали, что новые правила BAFA ввели ряд ограничений, согласно которым генеральная лицензия немецкого ведомства относится только к дипломатическим и консульским представительствам Евросоюза в России, части международных организаций, а также дочерним структурам компаний, зарегистрированных в Европейском союзе (ЕС) и Швейцарии. Кроме того, разрешение распространяется на любое ПО, поставки которого осуществляются компаниями из Германии, гражданами или резидентами этой страны. Таким образом, немецким софтом в России смогут официально пользоваться только дипведомства ЕС, а также ограниченный список предприятий.

Альтернативы на рынке

С уходом с российского рынка SAP и Oracle импортозамещение для многих больших компаний, которые ранее ориентировались лишь на западные решения ERP-класса, стало не просто следованием тренду «Импортозамещения в России», а вопросом первой необходимости. Российский бизнес по-прежнему очень сильно зависит от иностранного софта. Это касается, в том числе и систем управления предприятием, то есть ПО, относящегося к категории ERP. Ведь разработчик SAP занимал в России 42% отечественного рынка в денежном объеме.

Как писали «Ведомости», к концу 2023 г. лишь 15-20% российских компаний отказались от ERP-софта немецкой компании SAP в пользу ее аналогов, по данным интеграторов «Т1 Интеграция» и Winbyte. Обе компании являются частью крупных ИТ-холдингов – первая входит в «Т1», вторая – в «Ланит».

В начале февраля 2024 г. издание CNews сообщало, что выходцы из российского представительства SAP намерены разработать полноценные аналоги CRM- и ERP-системам этой компании. Проекты планируется довести до состояния минимально жизнеспособного продукта приблизительно за год, но это потребует крупных финансовых вливаний – по предварительным подсчетам, несколько сотен миллионов рублей.

В конце марта 2024 г. в уже CNews писали, что тренд импортозамещения трансформировался в тренд технологической независимости, которая обретается на долгие годы. О том, каких результатов уже удалось добиться, а где еще предстоит серьезная работа, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение ИТ 2024».

В начале апреля 2024 г. CNews писало о том, что с уходом SAP, Oracle, Informatica и IBM с российского рынка, импортозамещение ПО в области управления данными стало актуальной необходимостью для многих крупных и средних предприятий. Растет спрос на отечественные системы Master Data Management (MDM), способные обеспечить бесперебойную работу бизнес-процессов и гарантировать независимость от иностранных поставщиков. Рынок отечественных MDM-систем получил предпосылки к взрывному росту, чтобы удовлетворить потребности крупных и средних компаний, особенно в сфере B2B коммерции, где эффективное управление данными играет решающую роль в операционной деятельности.