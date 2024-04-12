Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».
CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».
С докладом выступят:
Алексей Борисов, директор по акселерации, Skolkovo Foundation;
Тимур Порошин, владелец продукта «Нота модус»;
Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, «Диасофт»;
Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора, «Мегапьютер»;
Наталья Осипенко, руководитель службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Константин Ващенков, технический директор, «Хи-квадрат»;
Евгений Тетенькин, директор по продажам и развитию, Effective Technologies;
Алексей Новожилов, старший менеджер по работе с ключевыми клиентами, Comindware;
Игорь Простоквашин, ведущий бизнес-аналитик, Comindware;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-банк»;
Михаил Захаров, разработчик RPA, «ИКС 5 Технологии»;
Константин Маркелов, руководитель проектного отдела, «Фора-банк», председатель Комитета АРБ.
Основные темы конференции
Low-code и No-code
- Какие ожидания связывают заказчики с Low-code и No-code?
- Для создания каких решений лучше всего использовать Low-code и No-code?
- Какие решения невозможно создать без кастомной разработки?
- Помогает ли Low-code и No-code решить кадровую проблему?
- Как создать центр компетенций по Low-code и No-code?
- Какие Low- и No-code инструменты доступны в облаке?
Технологическая основа
- Какой должна быть идеальная Low/No-code платформа.
- Есть ли на рынке зрелые российские Low/No-code платформы.
- Каковы требования к визуальным компонентам?
- Можно ли использовать Low-code не только для создания для создания MVP?
- Какие возможности предоставляет ИИ.
Проекты и решения
- Опыт создания Low/No-code приложений.
- Как настраивать приложение при помощи Low/No-code.
- Как просчитать экономическую эффективность внедрения Low/No-code технологий.
- Как упростить процессы с помощью визуализации.
- Как организовать безопасную Low-code разработку.
- Как не попасть в зависимость от разработчика Low-code платформы?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.