CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Image by DCStudio on Freepik |

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

28 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Заказная разработка ПО 2024».

CNews приглашает принять участие в конференции «Заказная разработка ПО 2024» 28 марта.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Заказная разработка ПО в России

  • Как развивается рынок заказной разработки ПО в России?
  • Как меняется спрос на заказные решения?
  • Какова роль стартапов в разработке ПО?
  • Государство как заказчик ПО.
  • Господдержка разработки заказного ПО.
  • Кадровые проблемы на рынке заказной разработки.

Инструменты разработки

  • Инструменты заказной разработки.
  • Роль Open Source в заказной разработке.
  • Как обеспечить безопасность заказной разработки?
  • Насколько безопасно использовать OS-платформы разработки?
  • Облачные сервисы для разработки программного обеспечения и совместной работы.

Практический опыт разработки ПО

  • Когда заказное ПО выгоднее готовых продуктов?
  • Водопадный подход или Agile?
  • Как эффективно управлять проектом разработки ПО?
  • Как создать собственную платформу разработки ПО на заказ: делимся опытом?

С докладами выступят:

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ РСХБ;
Борис Шелекасов, директор по ИТ, «ВТБ Лизинг»;
Валерий Лобанов, IT бизнес-партнер, МКБ;
Тимофей Минин, менеджер по развитию продуктов облачной и сетевой безопасности, «Лаборатория Касперского»;
Екатерина Шашкова, исполнительный директор, «ИнЭкс»;
Денис Воденеев, руководитель отделения автоматизированного тестирования, IBS;
Артур Галеев, начальник отдела DevOps, IBS;
Сергей Грачев, заместитель директора по кибербезопасности, IBS;
Наталия Оржевская, директор департамента «Центр управления производственными командами», «Диасофт»;
Денис Андриевский, и.о. директора департамента «Производство как продукт», «Диасофт»;
Евгений Тетенькин, директор по продажам и развитию, Effective Technologies;
Руслан Шафигуллин, директор департамента заказной и продуктовой разработки, ICL Soft;
Ярослав Шицле, руководитель направления «Разрешение IT & IP споров», «Рустам Курмаев и партнеры»;
Роман Смирнов, коммерческий директор, «Девелоника» (ГК Softline);
Юрий Авилкин, директор по разработке и эксплуатации информационных систем, Ключевые системы и компоненты, группа «Трансмашхолдинг».

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: medvedev@cnews.ru, Никита Медведев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах

Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации»

Стоимость «пробива» на черном рынке информации о гражданах России за год выросла в 2,5 раза

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще