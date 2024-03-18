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Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

Несмотря на объективное сокращение возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ, для развития и существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Это фактор поддерживает спрос на ИТ-инфраструктуру. Удовлетворить его помогает параллельный импорт и альтернативные поставщики. Однако теперь на первый план выходит проблема оптимизации.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

  • Российский рынок инфраструктуры адаптировался к новым реалиям?
  • Как изменились цены на оборудование?
  • Плюсы и минусы параллельного импорта.
  • Что предлагают российские производители?
  • В каких нишах еще нет отечественных решений?
  • Когда Россия достигнет технологического суверенитета?

Технологии и решения

  • Серверное оборудование: что предлагают поставщики?
  • СХД от отечественных производителей.
  • Сетевое оборудование.
  • Системы резервного копирования.
  • Как выбрать надежный ЦОД?
  • Беспроводные сети передачи данных.
  • Гибридная инфраструктура: за и против.
  • Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?
  • Безопасность ИТ-инфраструктуры.

Основные пути оптимизации ИТ-инфраструктуры

Среди докладчиков:

Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;
Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет»; Андрей Минаев, руководитель направления информационной безопасности FUELUP;
Василий Ежов, руководитель группы интернет вещей, «Сибур диджитал»;
Вячеслав Кононов, ИТ-директор, «Российско-турецкое торговое партнерство»;
Василий Полькин, директор по продажам, «Телеком биржа»;
Рустам Шайдулов, коммерческий директор, «Aйтеко.Cloud»;
Алексей Авдеев, коммерческий директор, Rudesktop;
Сергей Житинский, генеральный директор, Git in Sky;
Станислав Павелко, директор управления технологического развития, R-Style Softlab.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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